مجموعة نارية لمصر في قرعة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

تحرير:علي الزيني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م

قرعة بطولة إفريقيا

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى الأولمبياد التي في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل، حيث تم اختيار المنتخب الوطني الأوليمبي على رأس المجموعة الأولى، ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية، وتقام البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد المقرر إقامتها الصيف المقبل، وتشهد النسخة الحالية المشاركة الأولى لمنتخبي الكاميرون وغانا.

وجاءت المجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: مصر- مالي- الكاميرون- غانا. المجموعة الثانية: نيجيريا- كوت ديفوار- جنوب إفريقيا- زامبيا. وتعد هذه هي النسخة الثالثة من البطولة، وتشهد المشاركة الثالثة لمنتخب الفراعنة، الذي شارك في النسختين السابقتين، حيث نجح في الأولى التي أقيمت عام 2011 بدولة المغرب

وجاءت المجموعات على النحو التالي:



المجموعة الأولى: مصر- مالي- الكاميرون- غانا.



المجموعة الثانية: نيجيريا- كوت ديفوار- جنوب إفريقيا- زامبيا.



وتعد هذه هي النسخة الثالثة من البطولة، وتشهد المشاركة الثالثة لمنتخب الفراعنة، الذي شارك في النسختين السابقتين، حيث نجح في الأولى التي أقيمت عام 2011 بدولة المغرب في التأهل لأولمبياد لندن 2012.



وفشل المنتخب الأوليمبي في نسخة 2015 التي أقيمت بالسنغال في التأهل لأولمبياد ريو 2016 بعدما ودع المسابقة من دور المجموعات.



وكان من المقرر إقامة البطولة في دولة زامبيا، التي انسحبت من تنظيم البطولة في 2017، وتم إسنادها لمصر في سبتمبر من نفس العام، وتقام المسابقة على ملعب استاد القاهرة الدولي واستاد السلام.