رياضة

عمرو الجنايني: مصر تفخر دائمًا بجذورها الإفريقية

تحرير:أحمد بركات ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
ألقى السيد عمرو الجنايني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة كلمة افتتاح حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر حتى يوم 22 أكتوبر، حيث جاءت كلمته على النحو التالي: "أرحبُ بكم جميعًا على أرضِ الحضارة ومبعثِ النهضةِ الإفريقية، مصر التي تفتخرُ دائمًا بجذورِها الإفريقية في عمقِ التاريخ وعبر الأزمان، تسعدُ بكم دائمًا وهي تستقبلكم كأشقاء تجمعنا وحدةُ الأهداف ويجمعنا الحبُ". وتابع: "اليوم نلتقي بكم مجددًا في رحابِ مصر لنقف جميعا على أعتابِ انطلاق جيلٍ جديد من عشاقِ الكرة الإفريقية عبر العالم ونحو العالم".
وأضاف قائلا: "جيل يمثل المنتخبات الأولمبية التي تنمو بكل حماس لتمثيلِ قارتها السمراء في أكبر محافل الرياضة العالمية مثل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وما بين القاهرة 2019 وطوكيو 2020 طريقٌ كبير زاهرٌ بالآمال في أن تتبوأَ إفريقيا مكانتَها العالمية، قد قدمنا كأفارقة رسالةً إلى العالم أجمع أننا بالفعل
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قرعة أمم أفريقيا تحت 23

مجموعة نارية لمصر في قرعة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى الأولمبياد التي في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل، حيث تم اختيار المنتخب الوطني الأوليمبي على رأس المجموعة الأولى، ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية، وتقام البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد المقرر إقامتها الصيف المقبل، وتشهد النسخة الحالية المشاركة الأولى لمنتخبي الكاميرون وغانا.
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

وصول الوفود المشاركة في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وصلت الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، واستقبل الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذى سيقدم حفل القرعة. وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات إفريقية، حيث تم اختيار مصر على رأس إحدى المجموعتين، باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
الإسماعيلي-والمصري‎ (14)

بـ3 ركلات جزاء.. المصري يهزم الإسماعيلى في الدورى

بعد مواجهة مثيرة.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، فوزًا ثمينًا، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، سجل سعيدو سينبوري هدفين للفريق البورسعيدي، وأضاف أحمد ياسر الهدف الثالث، فيما أحرز محمد الشامي هدف الدراويش، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني بنفس عدد نقاط المقاولون العرب المتصدر، في المقابل تجمد رصيد الإسماعيلي، عند 8 نقاط في المركز التاسع.
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الحكم-يعاين-أرضية-الملعب-قبل-مباراة-القمة-تصوير-سامح-ابو-حسن (1)

اتحاد الكرة يقرر عدم الاستعانة بالحكم الخامس

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، والتقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة بالحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وشهدت الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.. وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم السبت المقبل بمواجهة طلائع الجيش والمقاولون العرب.
حسام حسن - مدرب بيراميدز

عقبة وحيدة تفصل حسام حسن عن قيادة المنتخب الوطني

ترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية داخل اتحاد الكرة المصري، عن اقتراب حسام حسن المدير الفني الحالي لسموحة، من تولي المهمة التدريبية لمنتخب مصر الأول. ومن المتوقع أن يتواجد كل من إبراهيم حسن وطارق سليمان في الجهاز، إلا أن الخلاف على من يتولى مهمة مدرب حراس المرمى، حيث يتمسك حسام حسن بتواجد عماد المندوه، بينما يرغب اتحاد الكرة في تعيين أيمن طاهر. وكان اجتماع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة الذي انعقد اليوم بمقر الجبلاية شهد انقساما حول اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب خلفا للمكسيكى أجيرى.
منتخب-مصر

تعليق صادم من مرتضى منصور على مدرب الفراعنة القادم

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ملف مدرب المنتخب الوطني القادم، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وعلمت "التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة.
حسام-حسن

«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
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