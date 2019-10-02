عمرو الجنايني: مصر تفخر دائمًا بجذورها الإفريقية
تحرير:أحمد بركات
٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
عمرو الجنايني
ألقى السيد عمرو الجنايني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة كلمة افتتاح حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر حتى يوم 22 أكتوبر، حيث جاءت كلمته على النحو التالي:
"أرحبُ بكم جميعًا على أرضِ الحضارة ومبعثِ النهضةِ الإفريقية، مصر التي تفتخرُ دائمًا بجذورِها الإفريقية في عمقِ التاريخ وعبر الأزمان، تسعدُ بكم دائمًا وهي تستقبلكم كأشقاء تجمعنا وحدةُ الأهداف ويجمعنا الحبُ".
وتابع: "اليوم نلتقي بكم مجددًا في رحابِ مصر لنقف جميعا على أعتابِ انطلاق جيلٍ جديد من عشاقِ الكرة الإفريقية عبر العالم ونحو العالم".
وأضاف قائلا: "جيل يمثل المنتخبات الأولمبية التي تنمو بكل حماس لتمثيلِ قارتها السمراء في أكبر محافل الرياضة العالمية مثل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وما بين القاهرة 2019 وطوكيو 2020 طريقٌ كبير زاهرٌ بالآمال في أن تتبوأَ إفريقيا مكانتَها العالمية، قد قدمنا كأفارقة رسالةً إلى العالم أجمع أننا بالفعل
وأضاف قائلا: "جيل يمثل المنتخبات الأولمبية التي تنمو بكل حماس لتمثيلِ قارتها السمراء في أكبر محافل الرياضة العالمية مثل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وما بين القاهرة 2019 وطوكيو 2020 طريقٌ كبير زاهرٌ بالآمال في أن تتبوأَ إفريقيا مكانتَها العالمية، قد قدمنا كأفارقة رسالةً إلى العالم أجمع أننا بالفعل نستطيع وبالفعل قادرون يوم أن اجتمعنا في الأمم الإفريقية مصر 2019".
وأضاف: "نحن على أعتابِ كشفٍ جديد عن أحد مناجم إفريقيا الثمينة يمثل جيلا جديدًا في لعبة كرة القدم ويجب علينا جميعا أن نقفَ معهم وخلفهم ونشد من عضدِهم وعزمِهم فهم يمثلون ثروتنا الحقيقية، تلك الثروة التي ازدانت بها كلُ ملاعب العالم".
واختتم: "بكل الحب أرجو لكم الاستمتاع ببطولة إفريقية كروية جديدة تقام على أرضِ مصر".