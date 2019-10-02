عمرو الجنايني: مصر تفخر دائمًا بجذورها الإفريقية

تحرير:أحمد بركات ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

عمرو الجنايني

ألقى السيد عمرو الجنايني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة كلمة افتتاح حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر حتى يوم 22 أكتوبر، حيث جاءت كلمته على النحو التالي: "أرحبُ بكم جميعًا على أرضِ الحضارة ومبعثِ النهضةِ الإفريقية، مصر التي تفتخرُ دائمًا بجذورِها الإفريقية في عمقِ التاريخ وعبر الأزمان، تسعدُ بكم دائمًا وهي تستقبلكم كأشقاء تجمعنا وحدةُ الأهداف ويجمعنا الحبُ". وتابع: "اليوم نلتقي بكم مجددًا في رحابِ مصر لنقف جميعا على أعتابِ انطلاق جيلٍ جديد من عشاقِ الكرة الإفريقية عبر العالم ونحو العالم".

وأضاف قائلا: "جيل يمثل المنتخبات الأولمبية التي تنمو بكل حماس لتمثيلِ قارتها السمراء في أكبر محافل الرياضة العالمية مثل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وما بين القاهرة 2019 وطوكيو 2020 طريقٌ كبير زاهرٌ بالآمال في أن تتبوأَ إفريقيا مكانتَها العالمية، قد قدمنا كأفارقة رسالةً إلى العالم أجمع أننا بالفعل