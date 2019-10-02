الصلح خير.. انتهاء أزمة البدري ومتعب

تحرير:كريم أحمد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

البدري ومتعب

أنهى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وعماد متعب نجم فريق الأهلي السابق، خلافهما السابق عندما كان البدري مديرًا فنيًّا للمارد الأحمر، والتقط الثنائي صورة تذكارية خلال قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو في العام المقبل، وتواجد البدري في القرعة باعتباره مدرب الفراعنة، فيما قام متعب بسحب قرعة المسابقة القارية، في قصر الحرملك بالمنتزه في الإسكندرية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي على رأس المجموعة الأولى، ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية، وتقام البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد