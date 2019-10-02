رياضة

الصلح خير.. انتهاء أزمة البدري ومتعب

تحرير:كريم أحمد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
البدري ومتعب
البدري ومتعب
أنهى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وعماد متعب نجم فريق الأهلي السابق، خلافهما السابق عندما كان البدري مديرًا فنيًّا للمارد الأحمر، والتقط الثنائي صورة تذكارية خلال قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو في العام المقبل، وتواجد البدري في القرعة باعتباره مدرب الفراعنة، فيما قام متعب بسحب قرعة المسابقة القارية، في قصر الحرملك بالمنتزه في الإسكندرية.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي على رأس المجموعة الأولى، ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية، وتقام البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد
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تشيلسي وفالنسيا (3)

تشيلسي يفوز على ليل وأياكس يكتسح فالنسيا

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "بيار موروا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل تامي أبراهام هدف التقدم للبلوز، وأدرك فيكتور أوسيمين هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ويليان بورخيس دا سيلفا هدف الفوز للفريق الإنجليزي، الذي رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، محققًا فوزه الأول، وظل فريق ليل في المركز الأخير بدون نقاط.
مختار-مختار

مختار مختار: قدمنا أسوأ مباراة في الدوري

أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بأن فريقه قدم أسوأ مباراة له أمام الأهلي، والتي خسرها بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. وقال مختار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "قدمنا أسوأ مباراة وتحديدًا في الشوط الأول، وأبلغت ذلك للاعبين بين شوطي المباراة". وأضاف: "لم ينجح اللاعبون في التعامل نفسيًّا مع المباراة، وكنا في بداية الشوط الثاني الأفضل وأتيحت لنا فرصة لإدارك التعادل لكن لم نتمكن من تحقيق ذلك".
محمد صلاح (1.) (1)

محمد صلاح ينقذ ليفربول من مفاجآت سالزبورج

أفلت ليفربول الإنجليزي من مفاجآت سالزبورج النمساوي، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. تقدم ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، مبكرًا عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25، ثم جاء دور النجم المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 36، ثم أحرز هوانغ هي تشان الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.
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قرعة أمم أفريقيا تحت 23

مجموعة نارية لمصر في قرعة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى الأولمبياد التي في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل، حيث تم اختيار المنتخب الوطني الأوليمبي على رأس المجموعة الأولى، ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية، وتقام البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد المقرر إقامتها الصيف المقبل، وتشهد النسخة الحالية المشاركة الأولى لمنتخبي الكاميرون وغانا.
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (3)

انقسام داخل جهاز المنتخب بشأن فتحي والسعيد

تسود حالة انقسام داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، حول ضم عبدالله السعيد، وأحمد فتحي، لاعبي بيراميدز والأهلي لقائمة الفراعنة، خلال المعسكر المقبل في أكتوبر الجاري، والذي يخوض خلاله مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تقام بالكاميرون، ويرى بعض أعضاء الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، أن الثنائي سيكون عمرهما 36 عامًا بحلول بطولة أمم إفريقيا، وهو ما يصعب من مسألة مشاركتهما بصفة أساسية مع المنتخب.
حسام-البدرى

جهاز المنتخب يحضر مواجهة الأهلي والإنتاج في الدوري

?قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية للدوري الممتاز، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب، صباح اليوم الثلاثاء، أن جهاز الفني للفراعنة بقيادة سام البدري يبدأ في متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم قبل معسكر المنتخب في أكتوبر الجاري، والذي يخوض خلاله مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.
عماد-متعب (2)

متعب يكشف أسباب رفضه منصب مدير المنتخب مع البدري

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق مساندته الكاملة لحسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، فى مهمته الجديدة مع الفراعنة بعد توليه المسئولية بشكل رسمي، وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم ظهر اليوم، وقال متعب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "الجميع في ظهر حسام البدري، ومن قلبي أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا في تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا في الأهلي". وأوضح متعب أنه اعتذر عن منصب مدير المنتخب الوطني لرفع الحرج عن حسام البدري وحتى لا تنتشر الأقاويل في الفترة المقبلة عن علاقتي به وتكون سببًا في تعطيل مسيرة المنتخب.
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