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قمصة وهروب وفضيحة.. حكاية مصطفى أبو تورتة ونهال

موجة السخرية الكبيرة التي نالت من الخطيب الهارب ووصلت لظهور حسابات مزيفة على السوشيال ميديا باسم "مصطفى أبوتورتة" تحمل صورته لم يكن يتصورها لحظة تدبيره الفضيحة لخطيبته
٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م
مصطفى أبو تورتة ونهال
مصطفى أبو تورتة ونهال
انتشر خلال الساعات الماضية هاشتاج يحمل اسم "مصطفى أبو تورتة" وأصبح الأكثر تداولا في مصر على تويتر، الأمر الذي أصاب كثيرًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالحيرة والدهشة، إذ فوجئوا باجتياح لتغريدات وتدوينات وكوميكسات ساخرة مقرونة بالهاشتاج، ما دفعهم للبحث عن أصل الحكاية، حتى تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر بحثا في مصر عبر جوجل، وما بين سخرية وشد وجذب ومهاجمين ومدافعين، أصبحت قصة مصطفى أبو تورتة، محل نقاش ودخلت حيزا من الجد بين طرف يهاجم ويدين وطرف يدافع ويتهم عبر السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية.
تفاصيل القصة المثيرة التي طفت على السطح خلال الساعات الماضية، تعود إلى "بوست" منشور بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، على إحدى مجموعات في فيسبوك، لفتاة تدعى نهال، تروي فيه قصة هروب مصطفى، من حفل خطوبتهما، مع صورة لهما في بداية الحفل. حكاية هروب مصطفى تقول نهال نصا: "طيب مش عادتى أتكلم وأحكي عن حياتي الشخصية
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«مصطفى أبو تورتة».. تفاصيل هروب عريس من حفل خطوبته

أثارت فتاة حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد نشرها قصة تؤكد من خلالها هروب خطيبها من حفل الخطوبة عقب الانتهاء من تناول الطعام من البوفيه، وحرصه على أن يأخذ تورتة الخطوبة معه في أثناء الهروب، وهو ما تداوله عدد من نشطاء السوشيال ميديا بشكل ساخر، حيث أطلقوا عليه اسم "مصطفى أبو تورتة"، وذلك على غرار عبارة الفنانة حنان ترك في فيلم "حب البنات" (كلهم مصطفى أبو حجر)، وعلى الرغم من الضجة التي أثارتها الفتاة، فإن الشاب لم ينشر ما يكذب به القصة، وهو ما جعل الآلاف من الفتيات يتفاعلن معها كنوع من التضامن.
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زواج-وخطوبة

«مصطفى أبو تورتة».. تفاصيل هروب عريس من حفل خطوبته

أثارت فتاة حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد نشرها قصة تؤكد من خلالها هروب خطيبها من حفل الخطوبة عقب الانتهاء من تناول الطعام من البوفيه، وحرصه على أن يأخذ تورتة الخطوبة معه في أثناء الهروب، وهو ما تداوله عدد من نشطاء السوشيال ميديا بشكل ساخر، حيث أطلقوا عليه اسم "مصطفى أبو تورتة"، وذلك على غرار عبارة الفنانة حنان ترك في فيلم "حب البنات" (كلهم مصطفى أبو حجر)، وعلى الرغم من الضجة التي أثارتها الفتاة، فإن الشاب لم ينشر ما يكذب به القصة، وهو ما جعل الآلاف من الفتيات يتفاعلن معها كنوع من التضامن.
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«جوجل» تحتفل بمرور 21 عاما على إنشائها

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