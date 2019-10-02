قرصنة وتحايل.. الأعلى للإعلام يوقف بث قنوات «بانوراما»

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف ترخيص مزاولة نشاط البث الفضائي لقنوات "بانوراما" الفضائية المملوكة لشركة "بانوراما" للإنتاج الإعلامي، وذلك لمدة ستة أشهر، وأوضح المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحايل هذه القنوات بالتلاعب في نقل البث عبر الترددات المخصصة لها عبر قمرين صناعيين، وقيامها بالقرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين وعرض هذه المواد عبر ترددات خاصة بها بقمر صناعي خارج الجمهورية ودمجها مع الترددات الخاصة بها علي القمر الصناعي "نايل سات".

وأضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن من بين أسباب وقف الترخيص، أيضا، قيام القناة بتغيير شكل شعارها باستمرار للتحايل بأن هذه القنوات ليست هي القنوات المقرصنة.وأكد المجلس، أن قنوات "بانوراما" خالفت المعايير والأكواد الإعلامية، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالفة جسيمة إعمالا لنص المادة