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قرصنة وتحايل.. الأعلى للإعلام يوقف بث قنوات «بانوراما»

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف ترخيص مزاولة نشاط البث الفضائي لقنوات "بانوراما" الفضائية المملوكة لشركة "بانوراما" للإنتاج الإعلامي، وذلك لمدة ستة أشهر، وأوضح المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحايل هذه القنوات بالتلاعب في نقل البث عبر الترددات المخصصة لها عبر قمرين صناعيين، وقيامها بالقرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين وعرض هذه المواد عبر ترددات خاصة بها بقمر صناعي خارج الجمهورية ودمجها مع الترددات الخاصة بها علي القمر الصناعي "نايل سات".
وأضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن من بين أسباب وقف الترخيص، أيضا، قيام القناة بتغيير شكل شعارها باستمرار للتحايل بأن هذه القنوات ليست هي القنوات المقرصنة.وأكد المجلس، أن قنوات "بانوراما" خالفت المعايير والأكواد الإعلامية، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالفة جسيمة إعمالا لنص المادة
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4 مرات في قناتين.. مواعيد عرض فيلم «الممر» تليفزيونيا

تزامنا مع الاحتفال بمرور 46 عاما على انتصار أكتوبر المجيد، قررت قناة ON E، عرض فيلم "الممر" لأول مرة على شاشات التليفزيون، ويعد الفليم أضخم إنتاج سينمائي مصري، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.
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جميلة عوض عن جائزة أفضل ممثلة: هؤلاء أصحاب الفضل

أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «الضيف» بمهرجان «نيو فيجن» السينمائي الدولي، الذي أقيم بهولندا، في العاصمة أمستردام، وقالت "جميلة" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، «احب اشكر كل اللي ساهم في نجاحي ونجاح (فيلم الضيف) للوصول لتلك الجائزة، المخرج هادي الباجوري، المهندس نجيب ساويرس، والكاتب الكبير إبراهيم عيسى، فهم لهم الفضل في الحصول على تلك الجائزة»، كما توجهت بالشكر لمن ساهم في تقديمها للعمل الفني في الأساس، وجعل منها ممثلة.
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محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل محمد رمضان الجديد

بعد مشاركته فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، يشرع المخرج محمد سامي فى كتابة سيناريو مسلسل النجم محمد رمضان، الجديد، والذى سيخوض به سباق رمضان 2020، ويحمل المسلسل اسم «البرنس» وتتكتم شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي على تفاصيل المشروع الدرامي الجديد، الذي سينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل، فى تعاونه الثاني مع نفس شركة الإنتاج، بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، والذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة وشاركت فى بطولته الفنانة حلا شيحة، فى أول عمل فني لها بعد عودتها من الاعتزال الذى استمر نحو 13 عاما.
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«الأعلى للإعلام» يقر ضوابط البرامج ومدة عرضها

أقرّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأكواد. وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مضيفا أن الضوابط تشمل برامج التوك شو والدينية والرياضية والطبية، كما تمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية.
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ساعتان بالفواصل.. «الأعلى للإعلام» يقر ضوابط التوك شو

أعلن الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الضوابط الجديدة التي أقرها المجلس، لتنظيم عمل برامج التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية، مشيرا إلى أنه ناقش الملاحظات المرصودة على أداء برامج التوك شو، وتمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية، موضحا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية، والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات هل تنطبق عليها نفس الكلام أم لا.
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