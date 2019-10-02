جريمة

ليلة الغدر والدماء.. 5 مشاهد من مذبحة أبو النمرس

المجني عليها تتمتع بسمعة طيبة وتحفظ الأطفال وجيرانها القرآن.. المتهم انتقم منها بعد اتهامها له بسرقة مبلغ مالي من بيتها فتخلص منها وابنتها قبل أن يسقط سريعا ويعترف بجريمه
تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
المتهم
المتهم
قبيل أحد عشر عاما تزوج "أسعد جلال" من "شيماء" التي تتمتع بقدر كبير من الطيبة والخلق، جعلتها تتربع على عرش قلبه، ما جعله يفعل المستحيل من أجل إرضائها وتلبية طلباتها، كانت الزوجة "وش الخير" على"أسعد"، إذ توسعت تجارته في الماشية، فضلا عن مساعدته في زرع قطعة أرض قريبة من منزلهما بقرية الجلحوة التابعة لمركز أبو النمرس.. سنوات من السعادة والرضا، اكتملت فرحتهمم عندما رزقهم الله بـ"دينا" و"عامر"، إلا أن شيطان الإنس لم يتركهما وشأنهما، وقرر أن يهدم كل شيء بعدما أكلته نار الانتقام فهدم الفرحة واغتال الضحكة وسرق حياتهم، وترك البيت تنعق فوق سطحه الغربان.
أصوات صراخ وعويل ونحيب وحزن هو المشهد أمام بيت تاجر الماشية، وبالداخل جثتان لزوجته "شيماء" وطفلته "دينا" صاحبة الـ11 سنة، بينما الدماء تغطي أرضية البيت المتواضع، يرقد "عامر" ابن الـ7 سنوات في المستشفى مصابا بكسور في مختلف أنحاء جسده وفي غيبوبة، فيما تتعالى صرخات طفلها الصغير "مروان" صاحب الـ4 سنوات.
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قوات-الشرطة (3)

جمعت 43 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الاستثمار العقاري بالنزهة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري بالنزهة، وتقدم نحو 12 شخصا ببلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 15 قضية تبديد وشيكات، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها.
مطار-القاهرة

ضبط راكبة مصرية بأقراص مخدرة وأدوية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، من إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، حيث اشتبه مأمور اللجنة فى راكبة مصرية تحمل 3 حقائب حاولت استغلال الزحام وادعت قدومها على الطائرة رغم أن حقائبها تحمل رقم رحلة أثينا، وبدت عليها علامات الارتباك عند سؤالها إذا كان معها بضائع أو أشياء ممنوعة.
الزوجة المجني عليها

بعد حبس القاتل.. التفاصيل الكاملة لمذبحة أبو النمرس

محفظة قرآن، تحفظه لأطفال قريتها والسيدات الراغبات فى ذلك بقرية "الريغة" بناحية أبو مسلم بمركز الجيزة بالعياط، زوجها يعمل تاجرا وهو من أسرة ميسورة الحال، لديهم 3 أطفال، أكبرهم طفلة 10 سنوات، وولد عمره 9 سنوات، ومنذ فترة تعرضت الأسرة لحادث سرقة غامض، إذ اختفى مبلغ 20 ألف جنيه كان التاجر يحتفظ به داخل مسكنه، وأثيرت تساؤلات عدة حول من يجرؤ على أن يقتحم بيت عائلة ويسرق أهله بتلك المنطقة الريفية. واتهمت زوجة التاجر شابا من العائلة هو نجل شقيق زوجها، لينهي ذلك الاتهام حياتها وابنتها فيما بعد.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق «بلبيس - القاهرة»

شهد طريق" بلبيس - القاهرة" الصحراوي، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ربع نقل و"ميكروباص" بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس. أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.
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قوات-الشرطة (3)

إحباط تهريب 100 كيلو بانجو عبر قناة السويس (فيديو)

جهود مكثفة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية "سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية" اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها تمهيداً لتهريبهاعبر نفق الشهيد أحمد حمدي مستخدما سيارة نقل، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.
بانجو - أرشيفية

عصابة المسجلين.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 مسجلين خطر من ميت غمر، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، للترويج إلى تجارة المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتى سقطوا في قبضة الأمن وبحوزتهم 30 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن اتخاذ 3 مسجلين خطر من الزراعات في قرية كوم النور، وكرا لتجارة المخدرات.
جثة-طفلة

حداد يذبح طفلته ويلقيها بترعة لشكة في نسبها

جريمة قتل مؤسفة سطرتها أوراق محضر قُيد في قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، فقد حداد عقله وتجرد من مشاعر الأبوة بل والإنسانية وأنهى حياة طفلته التي أكملت عامها السابع للتو، ولم يكتف بذلك، بل ألقى جثتها بترعة؛ بسبب شكه في نسبها، وجاء انتشال قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية للجثة ليكشف الستار على الجريمة البشعة، وجرى نقلها إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في القضية.
جثة

الخال قاتل.. الأم استنجدت بشقيقها فقتل فلذة كبدها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية، اليوم الأحد، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن شقيقته إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لدى محاولته تأديبيه جراء اعتداءه على والدته بالضرب، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص بوصول إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد. ع. ط" 23 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي وتوفى عقب وصوله، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
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