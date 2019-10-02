ليلة الغدر والدماء.. 5 مشاهد من مذبحة أبو النمرس

المجني عليها تتمتع بسمعة طيبة وتحفظ الأطفال وجيرانها القرآن.. المتهم انتقم منها بعد اتهامها له بسرقة مبلغ مالي من بيتها فتخلص منها وابنتها قبل أن يسقط سريعا ويعترف بجريمه
قبيل أحد عشر عاما تزوج "أسعد جلال" من "شيماء" التي تتمتع بقدر كبير من الطيبة والخلق، جعلتها تتربع على عرش قلبه، ما جعله يفعل المستحيل من أجل إرضائها وتلبية طلباتها، كانت الزوجة "وش الخير" على"أسعد"، إذ توسعت تجارته في الماشية، فضلا عن مساعدته في زرع قطعة أرض قريبة من منزلهما بقرية الجلحوة التابعة لمركز أبو النمرس.. سنوات من السعادة والرضا، اكتملت فرحتهمم عندما رزقهم الله بـ"دينا" و"عامر"، إلا أن شيطان الإنس لم يتركهما وشأنهما، وقرر أن يهدم كل شيء بعدما أكلته نار الانتقام فهدم الفرحة واغتال الضحكة وسرق حياتهم، وترك البيت تنعق فوق سطحه الغربان.
أصوات صراخ وعويل ونحيب وحزن هو المشهد أمام بيت تاجر الماشية، وبالداخل جثتان لزوجته "شيماء" وطفلته "دينا" صاحبة الـ11 سنة، بينما الدماء تغطي أرضية البيت المتواضع، يرقد "عامر" ابن الـ7 سنوات في المستشفى مصابا بكسور في مختلف أنحاء جسده وفي غيبوبة، فيما تتعالى صرخات طفلها الصغير "مروان" صاحب الـ4 سنوات.
أصوات صراخ وعويل ونحيب وحزن هو المشهد أمام بيت تاجر الماشية، وبالداخل جثتان لزوجته "شيماء" وطفلته "دينا" صاحبة الـ11 سنة، بينما الدماء تغطي أرضية البيت المتواضع، يرقد "عامر" ابن الـ7 سنوات في المستشفى مصابا بكسور في مختلف أنحاء جسده وفي غيبوبة، فيما تتعالى صرخات طفلها الصغير "مروان" صاحب الـ4 سنوات.
في المقابل تحولت المنطقة لثكنة عسكرية، رجال المباحث يجوبون المنطقة بحثا عن القاتل الذي نفذ مذبحته وقتل الزوجة التي تُحفظ القرآن للسيدات والأطفال بالمقرأة، وابنتها طالبة الصف الرابع الابتدائي، بينما طفلها سقط من أعلى سطح المنزل في جريمة بشعة، لم تكن وليدة اللحظة.
المشهد الأول
المكان: بيت أسعد
الزمان: قبل شهور من الآن
الحدث: سرقة
اكتشف أسعد اختفاء مبلغ 20 ألف جنيه من منزله الذي يتكون من طابق واحد، بحث مستمر عن المبلغ المالي بلا جدوى في الوقت الذي اشتبهت "شيماء" في "صابر" صاحب الـ17 عاما نجل شقيق زوجها، وأشارت إليه أصابع الاتهام بأنه وراء حادث السرقة، سرعان ما انتقل خبر اتهام صابر بالسرقة كالنار في الهشيم بين أفراد عائلته وقاطني القرية، وبين إنكاره سرقة المبلغ طلب "أسعد" العوض من الله، وبدأت مع الوقت تتعافى تجارته ما بين شراء المواشي وذبحها وبيعها لأهالي القرية.
المشهد الثاني
المكان: أمام بيت أسعد
الزمان: مساء يوم الإثنين
الحدث: الوداع الأخير
هدوء يسيطر على القرية التي ينام أهلها في الساعات الأولى من الليل للاستيقاظ مبكرا لمباشرة أعمالهم، تقف "شيماء" خارج منزلها تودع زوجها قبل ذهابه لشراء مواشٍ من قرية شبرامنت، وكأنها تودعه لآخر مرة، غادر الزوج بينما تقف زوجته تتحدث مع إحدى جيرانها، في المقابل كان يرصد "صابر" الموقف من بعيد ونجح في التسلل والدخول لمنزل عمه صعد للاختباء فوق السطح بينما دخلت "شيماء" وأغلقت باب منزلها.
المشهد الثالث
المكان: داخل بيت أسعد
الزمان: الواحدة بعد منتصف الليل
الحدث: عاد لينتقم
صالة متواضعة خالية الأثاث إلا من كنبة وحيدة وحجرتان متواضعتان إحداهما لأسعد وزجته، والأخرى للأولاد، بينما يختبئ "صابر" فوق السطح في انتظار الوقت المناسب للانتقام من زوجة عمه التي اتهمته بالسرقة وصار حديث أهالي القرية.
عقارب الساعة تشير إلى الواحدة صباحا، نزل "صابر" درجات السلم ودخل إلى المطبخ واستل سكينتين، ودخل غرفة نوم "شيماء" وباغتها بـ8 طعنات من الظهر والكتف.
تصاعدت وتيرة الأحداث عندما استيقظت الأبنة "دينا" ليفاجئها بجرح ذبحي بالرقبة وآخر قطعي بالأذن اليُسرى، تاركا خلفه جثتين ودماء تغطي سجادة حمراء متهالكة.
وقبل أن تلفظ آخر أنفاسها، نجحت الأم في أن تخبئ "مروان" أصغر أطفالها صاحب الأربع سنوات تحت السرير خوفا من قتله، وفي هذه الأثناء خرج المتهم ليفاجأ بـ"عامر" نجل عمه، وقرر مطاردته إلا أن الأخير اختار القفز من أعلى المنزل بديلا عن الموت.
المشهد الرابع
المكان: أمام المنزل وداخله
صوت ارتطام قوي متبوعا بصرخات قطعت هدوء أهالي القرية وجيران "أسعد"، الذين وجدوا "عامر" تلميذ الصف الأول الابتدائي على الأرض مصابا بكسور وفي حالة غيوبة.
بدأ الجيران في المناداة على والدته التي لم تستجب، وبالدخول عقدت الصدمة لسان الجميع من هول مشهد الزوجة وطفلتها.. دماء وبعثرة في الملابس كانت حال غرفة المجني عليها.
نقل الأهالي الطفل المصاب للمستشفى، وأبلغوا رجال المباحث لتتحول المنطقة لثكنة عسكرية للوصول لأي خيط يدل على منفذ المذبحة، ساعات وحضر "أسعد" ليكتشف فاجعة موت زوجته وطفلته بينما يرقد نجله "عامر" فاقدا الوعي في المستشفى.
فحص فريق من وحدة مباحث مركز أبو النمرس، تحت قيادة العميد طارق عبدالمجيد مأمور المركز، والرائد إكرامي البطران رئيس المباحث، مسرح الجريمى، فيما كان يتم استجواب الأب، أمام العقيد أحمد نجم بعد الاشتباه به، قبل أن يثبت أنه كان خارج المنزل في توقيت الجريمة وأنه كان يتفق على شراء مواشٍ من تجار من شبرامنت، لتثبت التحريات عدم تورطه.
المشهد الخامس
الزمان: نهار يوم الثلاثاء
المكان: منزل المجني عليهم ومحيطه
الحدث: جعلتني مجرما
ساعات قضاها رجال المباحث، في البحث والتحري وجمع المعلومات ومناقشة الشهود قبل أن يفك أحد الشهود اللغز بأنه شاهد "صابر" نجل شقيق زوج المجني عليها الذي يعمل بمزرعة في محيط منزل عمه قبل ارتكاب الجريمة، فيما حاول المتهم أن يبعد الشك ودائرة الاشتباه عن نفسه من خلال البحث عن مرتكب الجريمة، إلا أنه سقط في قبضة المباحث سريعا، وتم ضبطه واقتياده لمركز الشرطة.
ومع مواجهته بأقوال الشهود والتحريات، اعترف بجريمته وأنه قتل زوجة عمه بعدما عايرته بسرقة 20 ألف جنيه من منزلها فعقد العزم على التخلص منها بدافع الانتقام، وقتل ابنتها خوفا من التعرف عليه وفضحه، في الوقت الذي شاهده فيه ابن عمه؛ فقام المتهم بمطاردته؛ وألقاه من فوق سطح المنزل، ولم يكن يعلم بنجاته من الموت إلا بعد القبض عليه.