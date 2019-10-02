رياضة

سعفان الصغير يفتح النار: لن أكون مؤدبًا مرة أخرى

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
سعفان الصغير
سعفان الصغير
فتح سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، النار على مسؤولي اتحاد الكرة وجهاد جريشة، الحكم الدولي الذي أدار مباراة فريقه أمام المصري مساء اليوم الأربعاء. وخسر الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام نظيره المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني بنفس عدد نقاط المقاولون العرب المتصدر، في المقابل تجمد رصيد الإسماعيلي، عند 3 نقاط في المركز التاسع.
وقال الصغير، خلال تصريحات إذاعية عقب المباراة، إن جهاد جريشة قام باحتساب ركلتي جزاء في الشوط الأول على فريقه، لكنه التزم الصمت ولم يعترض على قراراته، كاشفًا أنه وجد الحكم الدولي يتشاور مع الحكم الرابع حول صحة ركلة الجزاء، وعلق بأنها ليست واضحة». وتابع: «جهاد جريشة ذهب لمحمد فوزي حارس الدراويش
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تشيلسي وفالنسيا (3)

تشيلسي يفوز على ليل وأياكس يكتسح فالنسيا

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "بيار موروا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل تامي أبراهام هدف التقدم للبلوز، وأدرك فيكتور أوسيمين هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ويليان بورخيس دا سيلفا هدف الفوز للفريق الإنجليزي، الذي رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، محققًا فوزه الأول، وظل فريق ليل في المركز الأخير بدون نقاط.
مختار-مختار

مختار مختار: قدمنا أسوأ مباراة في الدوري

أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بأن فريقه قدم أسوأ مباراة له أمام الأهلي، والتي خسرها بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. وقال مختار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "قدمنا أسوأ مباراة وتحديدًا في الشوط الأول، وأبلغت ذلك للاعبين بين شوطي المباراة". وأضاف: "لم ينجح اللاعبون في التعامل نفسيًّا مع المباراة، وكنا في بداية الشوط الثاني الأفضل وأتيحت لنا فرصة لإدارك التعادل لكن لم نتمكن من تحقيق ذلك".
محمد صلاح (1.) (1)

محمد صلاح ينقذ ليفربول من مفاجآت سالزبورج

أفلت ليفربول الإنجليزي من مفاجآت سالزبورج النمساوي، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. تقدم ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، مبكرًا عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25، ثم جاء دور النجم المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 36، ثم أحرز هوانغ هي تشان الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.
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الإسماعيلي-والمصري‎ (14)

بـ3 ركلات جزاء.. المصري يهزم الإسماعيلى في الدورى

بعد مواجهة مثيرة.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، فوزًا ثمينًا، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، سجل سعيدو سينبوري هدفين للفريق البورسعيدي، وأضاف أحمد ياسر الهدف الثالث، فيما أحرز محمد الشامي هدف الدراويش، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني بنفس عدد نقاط المقاولون العرب المتصدر، في المقابل تجمد رصيد الإسماعيلي، عند 3 نقاط في المركز التاسع.
عمرو الجنايني - جمال الغندور (2)

أزمة كبيرة في لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية

?انتهت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، من إعداد القائمة الدولية للحكام عن الموسم الجديد (2019 - 2020)، وعلمت «التحرير»، أن القائمة الدولية تضم كلًا من: «جهاد جريشة، إبراهيم نور الدين، محمود البنا، أمين عمر، محمد معروف، أحمد الغندور، محمد عادل»، كما علمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية أن القائمة الدولية فجرت أزمة كبيرة داخل لجنة الحكام، وتتمثل فيما يلي: الأزمة الأولى: اشتعلت مع الحكام الذين كانوا مرشحين للانضمام للقائمة الدولية وهم: محمد الصباحي، طارق مجدي، محمد الحنفي، ومن المساعدين سامي هلهل وهاني خيري».
تقنية-الفيديو‎

تحرك جديد من اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفيديو

استعجل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإرسال مندوب عنه من أجل مناقشة تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، وخاطب الجبلاية «فيفا» بشكل رسمي لإرسال المندوب، حيث يرغب مسؤولو اتحاد الكرة في استئجار الأجهزة الخاصة بتطبيق التقنية، وتسعى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إلى تطبيق تقنية الفيديو «الفار»، في مسابقة الدوري المحلي لكرة القدم، خلال الموسم الجديد (2019- 2020).
المصري

تعادل إيجابى وأول طرد.. حصيلة لقاء المصرى والحدود

تعادل فريق المصرى البورسعيدي أمام نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الجيش في السويس ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى ، سجل لصالح فريق حرس الحدود أحمد شرويده، بينما سجل لصالح الفريق البورسعيدي أوستين أموتو . وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقطتي التعادل فى افتتاح مبارياتهما فى البطولة المحلية، كما شهدت المباراة أول حالة طرد فى الدورى المصرى بطرد إيزى إيميكا. ويتصدر جدول ترتيب الدورى حتى الان، كلًا من بيراميدز والإنتاج الحربى ومصر المقاصة والمقاولون الإسماعيلي وطنطا .
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