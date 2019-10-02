سعفان الصغير يفتح النار: لن أكون مؤدبًا مرة أخرى

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

سعفان الصغير

فتح سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، النار على مسؤولي اتحاد الكرة وجهاد جريشة، الحكم الدولي الذي أدار مباراة فريقه أمام المصري مساء اليوم الأربعاء. وخسر الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام نظيره المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني بنفس عدد نقاط المقاولون العرب المتصدر، في المقابل تجمد رصيد الإسماعيلي، عند 3 نقاط في المركز التاسع.

وقال الصغير، خلال تصريحات إذاعية عقب المباراة، إن جهاد جريشة قام باحتساب ركلتي جزاء في الشوط الأول على فريقه، لكنه التزم الصمت ولم يعترض على قراراته، كاشفًا أنه وجد الحكم الدولي يتشاور مع الحكم الرابع حول صحة ركلة الجزاء، وعلق بأنها ليست واضحة». وتابع: «جهاد جريشة ذهب لمحمد فوزي حارس الدراويش