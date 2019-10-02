الأهلي يكتسح انتاج "مختار" برباعية في الدوري

فريق الأهلي قدم وجبة كروية دسمة واستحوذ على مجريات اللعب واعتمد الإنتاج الحربي على المرتدات التي شكلت خطورة لكنها لم تكن كافية لهز شباك محمد الشناوي المتألق

تحرير:علي الزيني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

الأهلي

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، سجل رمضان صبحي هدف التقدم، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وجونيور أجاي الهدف الثالث، واختتم وليد سليمان ثلاثية المارد الأحمر، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن المصري والمقاولون العرب، الثاني والثالث على الترتيب، في المقابل تجمد رصيد العجلات العربية عند 3 نقاط في المركز التاسع.

الأهلي سيطر على مجريات الأمور منذ البداية، وفي الدقيقة 8 انطلق رمضان صبحي وأطلق تسديدة أرضية اصطدمت في القائم الأيمن، وأبعدها الدفاع إلى رمية تماس، وبعد مرور ثلاثة دقائق أطلق محمد مجدي "أفشة"، تسديدة صاروخية مرت أعلى العارضة. وترجم الأهلي تفوقه، في الدقيقة 25، بهدف أول، بعد بينية من مجدى "أفشة" إلى

الأهلي سيطر على مجريات الأمور منذ البداية، وفي الدقيقة 8 انطلق رمضان صبحي وأطلق تسديدة أرضية اصطدمت في القائم الأيمن، وأبعدها الدفاع إلى رمية تماس، وبعد مرور ثلاثة دقائق أطلق محمد مجدي "أفشة"، تسديدة صاروخية مرت أعلى العارضة.



وترجم الأهلي تفوقه، في الدقيقة 25، بهدف أول، بعد بينية من مجدى "أفشة" إلى رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء، استقبلها رمضان بطريقة رائعة، وأطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك.



وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 35، من على حدود منطقة الجزاء، نفذها علي معلول بشكل سريع بتمريرة بينية، إلى رمضان صبحي المنفرد بالمرمى، وسدد الكرة بشكل غير متقن في جسد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج.



ومن خطأ فادح في التغطية الدفاعية من لاعبي الأهلي، كاد فريق الإنتاج أن يدرك هدف التعادل، بعد إختراق لموسى دياوارا منطقة الجزاء، وأرسل تمريرة إلى مامادو نديوكو نياس، الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة.



وفي الدقيقة 45، أضاع الأهلي هدف محقق، بعد عرضية من علي معلول، استقبلها رمضان صبحي بتسديدة قوية اصطدمت بمدافع الإنتاج الحربي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.



مع بداية الشوط الثاني، تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي، لهدف محقق، بعد كرة عرضية، استقبلها محمد رجب برأسية قوية تصدى لها الشناوي ببراعة شديدة، وارتدت إلى مامادو نديوكو نياس، الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى الخالي.



وفي الدقيقة 55، عزز الأهلي تقدمه بهدف ثان، بعد بينية رائعة من حمدي فتحي، استحوذ عليها رمضان صبحي، بشكل جيد، وراوغ عامر عامر حارس مرمى الإنتاج، ومرر الكرة إلى حسين الشحات، الذي سدد الكرة داخل الشباك.



بعد دقيقتين، حصل الإنتاج الحربي على ركلة حرة، من على حدود منطقة الجزاء، نفذها محمد بازوكا بتسديدة مباشرة، تصدى لها محمد الشناوي ببراعة، وأبعدها إلى ركنية.



وانطلق حسين الشحات من الجهة اليمنى، وتوغل داخل منطقة الجزاء، وراوغ أحمد شديد قناوي بنجاح، وأرسل تمريرة إلى مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة اصطدمت في الدفاع لتضييع فرصة الهدف الثالث.



الدقيقة 65، شهدت مشاركة أحمد فتحي بدلًا من محمد هاني، وبعد مرور 4 دقائق، أضاف الأهلي الهدف الثالث، بعد هجمة سريعة، انتهت بعرضية من علي معلول، استقبلها جونيور أجاي، بتسديدة مباشرة في الشباك.



الأهلي واصل سيطرته على مجريات الأمور، وفي الدقيقة 74 شارك وليد أزارو بدلًا من جونيور أجاي، وحصل الإنتاج الحربي على ركلة حرة من على حدود المنطقة، نفذها بازوكا بتسديدة ضعيفة، وصلت إلى أحضان محمد الشناوي.



وفي الدقيقة 80 شارك وليد سليمان بدلًا من رمضان صبحي، وواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، الذي هدأ نسبيًا، وفي الدقيقة 87، أحرز الأهلي الهدف الرابع، بعدما استقبل حسين الشحات الكرة وانطلق داخل المنطقة، ومررها إلى وليد سليمان، الذي سدد كرة أرضية سكنت الشباك.



وانطلق علي معلول من الجهة اليسرى، وأرسل عرضية ارضية، أبعدها محمد بازوكا مدافعي الإنتاج إلى ركلة ركنية، نفذت دون خطورة على مرمى عامر عامر، وأعلن الحكم عن 3 دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع، مرت دون خطورة لينتهي اللقاء، بفوز الأهلي برباعية نظيفة.