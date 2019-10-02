رياضة

الأهلي يكتسح انتاج "مختار" برباعية في الدوري

فريق الأهلي قدم وجبة كروية دسمة واستحوذ على مجريات اللعب واعتمد الإنتاج الحربي على المرتدات التي شكلت خطورة لكنها لم تكن كافية لهز شباك محمد الشناوي المتألق
تحرير:علي الزيني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
الأهلي
الأهلي
حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، سجل رمضان صبحي هدف التقدم، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وجونيور أجاي الهدف الثالث، واختتم وليد سليمان ثلاثية المارد الأحمر، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن المصري والمقاولون العرب، الثاني والثالث على الترتيب، في المقابل تجمد رصيد العجلات العربية عند 3 نقاط في المركز التاسع.
الأهلي سيطر على مجريات الأمور منذ البداية، وفي الدقيقة 8 انطلق رمضان صبحي وأطلق تسديدة أرضية اصطدمت في القائم الأيمن، وأبعدها الدفاع إلى رمية تماس، وبعد مرور ثلاثة دقائق أطلق محمد مجدي "أفشة"، تسديدة صاروخية مرت أعلى العارضة. وترجم الأهلي تفوقه، في الدقيقة 25، بهدف أول، بعد بينية من مجدى "أفشة" إلى
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تشيلسي وفالنسيا (3)

تشيلسي يفوز على ليل وأياكس يكتسح فالنسيا

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "بيار موروا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل تامي أبراهام هدف التقدم للبلوز، وأدرك فيكتور أوسيمين هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ويليان بورخيس دا سيلفا هدف الفوز للفريق الإنجليزي، الذي رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، محققًا فوزه الأول، وظل فريق ليل في المركز الأخير بدون نقاط.
مختار-مختار

مختار مختار: قدمنا أسوأ مباراة في الدوري

أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بأن فريقه قدم أسوأ مباراة له أمام الأهلي، والتي خسرها بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. وقال مختار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "قدمنا أسوأ مباراة وتحديدًا في الشوط الأول، وأبلغت ذلك للاعبين بين شوطي المباراة". وأضاف: "لم ينجح اللاعبون في التعامل نفسيًّا مع المباراة، وكنا في بداية الشوط الثاني الأفضل وأتيحت لنا فرصة لإدارك التعادل لكن لم نتمكن من تحقيق ذلك".
محمد صلاح (1.) (1)

محمد صلاح ينقذ ليفربول من مفاجآت سالزبورج

أفلت ليفربول الإنجليزي من مفاجآت سالزبورج النمساوي، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. تقدم ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، مبكرًا عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25، ثم جاء دور النجم المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 36، ثم أحرز هوانغ هي تشان الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.
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مران الأهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه، التي تستعد لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، الذي يقوده مختار مختار، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة محمد مجدى "أفشة"، وحمدي فتحي وعلي معلول، فيما شهدت استبعاد كل من أليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعلي لطفي، وحسين السيد وسعد سمير ومحمد محمود وعمار حمدي، وكريم نيدفيد ومروان محسن بسبب الإصابة.
حسام-البدرى

جهاز المنتخب يحضر مواجهة الأهلي والإنتاج في الدوري

?قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية للدوري الممتاز، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب، صباح اليوم الثلاثاء، أن جهاز الفني للفراعنة بقيادة سام البدري يبدأ في متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم قبل معسكر المنتخب في أكتوبر الجاري، والذي يخوض خلاله مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.
جماهير الأهلي في التتش-3

بعد تغيبه عن التدريبات.. صالح جمعة يعود للأهلى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، واشتمل المران على جانب بدني، تحت إشراف توماس بينكيل، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجمل الفنية. وخصص رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى، بمشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في المران.
الاهلى- وسموحة (1)

فايلر يدرس الإنتاج بالفيديو وقناع إسباني لمروان محسن

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، الفريق العسكري، بمشاهدة فيديو تسجيلي له خلال مواجهته في الأسبوع الأول من المسابقة، أمام نادي مصر، والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.
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