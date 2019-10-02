رياضة

بروسيا دورتموند يتخطى سلافيا براج في دوري الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني الفوز على نظيره سلافيا براج التشيكي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020 والتي استضافها ملعب فريق إدين أرينا معقل الفريق التشيكي. سجل أشرف حكيمي الهدف الأول في الدقيقة 35 من زمن المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق دورتموند بهدف نظيف، في الشوط الثاني حاول الفريق التشيكي تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل لكنه فشل في ذلك.
وأطلق حكيمي رصاصة الرحمة على الفريق التشيكي بتسجيله الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 89 أي قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقة واحدة. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بوروسيا دورتموند لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، حيث تعادل في المباراة السابقة أمام برشلونة، بينما تجمد رصيد فريق سلافيا
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تشيلسي يفوز على ليل وأياكس يكتسح فالنسيا

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "بيار موروا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل تامي أبراهام هدف التقدم للبلوز، وأدرك فيكتور أوسيمين هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ويليان بورخيس دا سيلفا هدف الفوز للفريق الإنجليزي، الذي رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، محققًا فوزه الأول، وظل فريق ليل في المركز الأخير بدون نقاط.
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ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

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يورجن كلوب

حلم كلوب (1).. حكاية خطاب مضحك ومحرج

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune" كما يتحدث هو بنفسه كالآتي:
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أياكس يكتسح ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزًا كبيرًا على فريق ليل الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، حيث أفتتح اللاعب كوينسي بروميس التسجيل لفريق أياكس أمستردام في الدقيقة 18 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن إدسون ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الفرنسي قبل أن يختتم نيكولاس تاجليافيكو أهداف المباراة لصالح الفريق الهولندي.
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