بروسيا دورتموند يتخطى سلافيا براج في دوري الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

بوروسيا دورتموند

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني الفوز على نظيره سلافيا براج التشيكي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020 والتي استضافها ملعب فريق إدين أرينا معقل الفريق التشيكي. سجل أشرف حكيمي الهدف الأول في الدقيقة 35 من زمن المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق دورتموند بهدف نظيف، في الشوط الثاني حاول الفريق التشيكي تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل لكنه فشل في ذلك.

وأطلق حكيمي رصاصة الرحمة على الفريق التشيكي بتسجيله الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 89 أي قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقة واحدة. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بوروسيا دورتموند لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، حيث تعادل في المباراة السابقة أمام برشلونة، بينما تجمد رصيد فريق سلافيا