ضبط راكبة مصرية بأقراص مخدرة وأدوية بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

مطار القاهرة - أرشيفية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، من إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، حيث اشتبه مأمور اللجنة فى راكبة مصرية تحمل 3 حقائب حاولت استغلال الزحام وادعت قدومها على الطائرة رغم أن حقائبها تحمل رقم رحلة أثينا، وبدت عليها علامات الارتباك عند سؤالها إذا كان معها بضائع أو أشياء ممنوعة.

نفت الراكبة وجود أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوما جمركية، وبإخبارها بوضع حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى، أفادت بأنها سوف تذهب للسوق الحرة وتعود مرة أخرى، مما زاد الشكوك بها. تم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى، وتأكد الاشتباه في حقائبها، وبالعرض على مصطفى السيد مدير