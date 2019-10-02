جريمة

ضبط راكبة مصرية بأقراص مخدرة وأدوية بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، من إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، حيث اشتبه مأمور اللجنة فى راكبة مصرية تحمل 3 حقائب حاولت استغلال الزحام وادعت قدومها على الطائرة رغم أن حقائبها تحمل رقم رحلة أثينا، وبدت عليها علامات الارتباك عند سؤالها إذا كان معها بضائع أو أشياء ممنوعة.
نفت الراكبة وجود أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوما جمركية، وبإخبارها بوضع حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى، أفادت بأنها سوف تذهب للسوق الحرة وتعود مرة أخرى، مما زاد الشكوك بها. تم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى، وتأكد الاشتباه في حقائبها، وبالعرض على مصطفى السيد مدير
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قوات-الشرطة (3)

جمعت 43 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الاستثمار العقاري بالنزهة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري بالنزهة، وتقدم نحو 12 شخصا ببلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 15 قضية تبديد وشيكات، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها.
الزوجة المجني عليها

بعد حبس القاتل.. التفاصيل الكاملة لمذبحة أبو النمرس

محفظة قرآن، تحفظه لأطفال قريتها والسيدات الراغبات فى ذلك بقرية "الريغة" بناحية أبو مسلم بمركز الجيزة بالعياط، زوجها يعمل تاجرا وهو من أسرة ميسورة الحال، لديهم 3 أطفال، أكبرهم طفلة 10 سنوات، وولد عمره 9 سنوات، ومنذ فترة تعرضت الأسرة لحادث سرقة غامض، إذ اختفى مبلغ 20 ألف جنيه كان التاجر يحتفظ به داخل مسكنه، وأثيرت تساؤلات عدة حول من يجرؤ على أن يقتحم بيت عائلة ويسرق أهله بتلك المنطقة الريفية. واتهمت زوجة التاجر شابا من العائلة هو نجل شقيق زوجها، لينهي ذلك الاتهام حياتها وابنتها فيما بعد.
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إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق «بلبيس - القاهرة»

شهد طريق" بلبيس - القاهرة" الصحراوي، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ربع نقل و"ميكروباص" بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس. أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.
مكمل-غذائي‎

إحباط تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وبفحص محتويات الحاوية قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بــ16 مليون جنيه، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة ميناء الإسكندرية بورود معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات بمحاولة تهريب مكملات غذائية مخالفة ومحظور دخولها البلاد.
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مطار-القاهرة (5)

إحباط محاولة تهريب 218 ألف جنيه بمطار القاهرة

في ضربة جديدة أحبطت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تهريب مبالغ مالية بحوزة راكب خلال سفره لدبي، وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي تفيد بتمكن أحد الأشخاص من حجز تذكرة سفر بتاريخ 30 سبتمبر الجاري على طائرة مصر للطيران المتجهة لدبي، تم ترقب الراكب أثناء تواجده لإنهاء الإجراءات وبتفتيش حقائبه، عثر على مبلغ مالي قدره 218 ألف و400 جنيه مصري مخبأة بداخل مجموعة من الكاتالوجات بالمخالفة لقانون البنك المركزى بشأن انتقال النقد بحوزة المسافرين. وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مطار-القاهرة

إحباط تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك صادر مصر للطيرن برئاسة مدير الجمرك، اشتبه كل من عصام عطية مأمور الحركة وفؤاد نخله، في بوليصة شحن باسم شركة للتصدير وهو عبارة عن 9 طرود مصدرة إلى نيجيريا، وبتفتيش الطرود تبين وجود 161 علبة أدوية بشرية مخبأة داخل ثلاجة "ميني بار" ضمن الطرود المصدرة، وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
مطار-القاهرة (4)

أيفون وترامادول..إحباط 3 محاولات تهريب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من إحباط محاولات تهرب جمركي لأقراص مخدرة بحوزة راكبين مصريين أثناء قدومهما من كازابلانكا، وضبط هواتف محمولة بحوزة راكب مصري. بداية أولى المحاولات كانت بمعلومات سرية من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، تفيد بمحاولة راكب مصري قادم من مطار كازابلانكا تهريب أقراص مخدرة. وبتفتيشه عثر بين طيات ملابس داخل حقائبه على 29 شريط ترامادول بإجمالي 290 قرصا، ثاني المحاولات كانت مع ضبط راكب مصري على نفس الطائرة بحوزته 17 شريطا بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر ودونك.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (1)

مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلى محور 26 يوليو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة أعلى محور 26 يوليو، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الطريق القادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، وتلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعنية بوقوع حادث مروري أعلى المحور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الضحايا والمصابين للمستشفى، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر لميدان لبنان، ما أدى إلى انقلابها، تم الدفع بتعزيزات من رجال المرور مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير.
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