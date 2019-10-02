قطع الإنترنت في العراق مع استمرار التظاهرات

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م

تظاهرات العراق

بدأت الحكومة العراقية تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة التظاهرات التي اتسعت رقعتها لتشمل العديد من المدن والمحافظات، بداية من حظر التجوال في بعض المدن ووصولا لقطع الإنترنت عن من معظم الأنحاء داخل العراق بما فيها العاصمة بغداد، وانخفاض معدل الاتصال إلى أقل من 70%، بحسب مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، الذي لاحظ اليوم الأربعاء، بجانب شكاوى المواطنين، تعطل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وتطبيق التراسل واتس آب، في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل والذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة، أنه لم يتمكن الوصول لخدمات الإنترنت، إلا من خلال شبكة افتراضية خاصة، تخفي موقع الجهاز المستخدم. وبعد نحو 3 أشهر، أعادت السلطات العراقية، اليوم، إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقرات حكومية والسفارة الأمريكية، بعدما أُعيد فتحها في يونيو الماضي، وفيما تتواصل المظاهرات في محيطها،