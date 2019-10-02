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قطع الإنترنت في العراق مع استمرار التظاهرات

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م
تظاهرات العراق
تظاهرات العراق
بدأت الحكومة العراقية تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة التظاهرات التي اتسعت رقعتها لتشمل العديد من المدن والمحافظات، بداية من حظر التجوال في بعض المدن ووصولا لقطع الإنترنت عن من معظم الأنحاء داخل العراق بما فيها العاصمة بغداد، وانخفاض معدل الاتصال إلى أقل من 70%، بحسب مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، الذي لاحظ اليوم الأربعاء، بجانب شكاوى المواطنين، تعطل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وتطبيق التراسل واتس آب، في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل والذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وأوضحت الصحيفة، أنه لم يتمكن الوصول لخدمات الإنترنت، إلا من خلال شبكة افتراضية خاصة، تخفي موقع الجهاز المستخدم. وبعد نحو 3 أشهر، أعادت السلطات العراقية، اليوم، إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقرات حكومية والسفارة الأمريكية، بعدما أُعيد فتحها في يونيو الماضي، وفيما تتواصل المظاهرات في محيطها،
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مظاهرات العراق

5 قتلى و50 جريحا.. مظاهرات العراق تتسع وطوارئ في الحكومة

أعلن مسؤول طب الطوارئ في دائرة صحة ذي قار بالعراق، صلاح غياض، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في المحافظة منذ أمس إلى 4 قتلى من المتظاهرين ومنتسب في الشرطة، فضلا عن إصابة 50 آخرين، بحسب تصريحاته لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، وأعلنت السلطات العراقية، فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، ودعا المحافظ هناك إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بحسب سكاي نيوز.
انتخابات- تونس (1)

تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وفي أيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجولة ستشهد منافسة بين المرشح قيس سعيد الذي حصل على 4ر18% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح نبيل القروي الذي حصد 6ر15 % من الأصوات في ذات الجولة، فيما تنطلق الحملة الدعائية للجولة الرئاسية الثانية غدا الخميس، ويكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
نفجير في العراق

شوارع العراق تشتعل مجددا فهل تطيح بحكومة عبد المهدي؟

عادت الاحتجاجات مجددا إلى شوارع العراق، بعد أن شهدت تظاهرات دامية تسببت في سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، حيث اشتعلت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات جنوبي البلاد بعد خروج الآلاف في مظاهرات احتجاجية ضد البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات. وتعد هذه التظاهرات هي الأولى من نوعها التي تواجهها الحكومة الحالية، التي تتم عامها الأول في نهاية أكتوبر الجاري، حيث رفعت الاحتجاجات لافتات تندد بأداء الحكومة العراقية الحالية، وهتف بعض المتظاهرين بإسقاط النظام.
غزة (2)

5 قتلى و600 معتقل.. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي خلال سبتمبر

قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خمسة مواطنين، واعتقلت 600 آخرين، وهدمت 57 بيتا ومنشأة، خلال شهر سبتمبر المنصرم. وأوضح المركز في تقريره الشهري حول ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن من بين الشهداء الخمسة، ثلاثة من قطاع غزة أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، من بينهم طفلان، فيما استشهدت نايفة محمد علي كعابنة (50 عاما) نتيجة إعدامها ميدانياً على حاجز قلنديا شمال القدس، فيما استشهد الاسير بسام السايح (46) عاماً، من مدينة نابلس نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الاسرى الشهداء منذ بداية العام إلى ثلاثة شهداء.
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مظاهرات العراق

5 قتلى و50 جريحا.. مظاهرات العراق تتسع وطوارئ في الحكومة

أعلن مسؤول طب الطوارئ في دائرة صحة ذي قار بالعراق، صلاح غياض، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في المحافظة منذ أمس إلى 4 قتلى من المتظاهرين ومنتسب في الشرطة، فضلا عن إصابة 50 آخرين، بحسب تصريحاته لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، وأعلنت السلطات العراقية، فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، ودعا المحافظ هناك إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بحسب سكاي نيوز.
نفجير في العراق

شوارع العراق تشتعل مجددا فهل تطيح بحكومة عبد المهدي؟

عادت الاحتجاجات مجددا إلى شوارع العراق، بعد أن شهدت تظاهرات دامية تسببت في سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، حيث اشتعلت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات جنوبي البلاد بعد خروج الآلاف في مظاهرات احتجاجية ضد البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات. وتعد هذه التظاهرات هي الأولى من نوعها التي تواجهها الحكومة الحالية، التي تتم عامها الأول في نهاية أكتوبر الجاري، حيث رفعت الاحتجاجات لافتات تندد بأداء الحكومة العراقية الحالية، وهتف بعض المتظاهرين بإسقاط النظام.
قمة-التجارة-الالكترونية (3)

خبراء يكشفون مستقبل مصر في مجال التجارة الإلكترونية

افتتحت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، بحضور عدد من نواب الوزراء، ومسئولين حكوميين وكبرى شركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الناشئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا. وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الجوهري إلى أن عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية نحو 1.8 مليار في عام 2018.
الانترنت-علي-الموبايل

«سوء خدمة الإنترنت» في طلب إحاطة لرئيس الوزراء

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك تردي في جودة خدمات الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بباقي دول العالم، إذ تأتي مصر في المرتبة رقم 100 من 144 دولة، وذلك حسب آخر إحصائية والصادرة عن موقع "speed test"، في يوليو 2019، مشيرا إلى أنه صدر في 1 سبتمبر الجاري، تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العامة في مصر.
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