استقيل يا «وضيع».. ترامب يهاجم رئيس مخابرات النواب الأمريكي

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الاستقالة من منصبه، وواصفه بـ"الوضيع"، وأضاف أنه يجب البحث في أمر شيف فيما يتعلق بـ"الخيانة"، وذلك خلال لقائه مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، ووصف ترامب، شيف -الذي أبلغ عن مكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب في شهر يوليو الماضي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وأثار المخاوف بشأنها- بـ"غير الأمين"، مؤكدًا "أنه يتعين حماية هوية الشخص المبلغ، فقط في حال كان الأمر قانونيًا"، كما أعرب ترامب عن إصراره على أن تلك المكالمة الهاتفية كانت "مثالية"،بحسب سي إن إن.

ووصف ترامب، جو بايدن، منافسه في الانتخابات الأمريكية المقبلة الذي عمل نائب رئيس سابق ونجله هانتر بايدن بـ"الفاسدين"، قائلًا للصحفيين " دعوني أخبركم بشئ: نجل بايدن فاسد وبايدن فاسد، وأفضل خوض الانتخابات ضد بايدن عن مرشحين آخرين.. وأعتقد أن بايدن لم يكن ابدًا شخصًا ذكيًا وأنه أقل ذكاءً في الوقت الحالي