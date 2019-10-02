استقيل يا «وضيع».. ترامب يهاجم رئيس مخابرات النواب الأمريكي
٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الاستقالة من منصبه، وواصفه بـ"الوضيع"، وأضاف أنه يجب البحث في أمر شيف فيما يتعلق بـ"الخيانة"، وذلك خلال لقائه مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، ووصف ترامب، شيف -الذي أبلغ عن مكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب في شهر يوليو الماضي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وأثار المخاوف بشأنها- بـ"غير الأمين"، مؤكدًا "أنه يتعين حماية هوية الشخص المبلغ، فقط في حال كان الأمر قانونيًا"، كما أعرب ترامب عن إصراره على أن تلك المكالمة الهاتفية كانت "مثالية"،بحسب سي إن إن.
ووصف ترامب، جو بايدن، منافسه في الانتخابات الأمريكية المقبلة الذي عمل نائب رئيس سابق ونجله هانتر بايدن بـ"الفاسدين"، قائلًا للصحفيين " دعوني أخبركم بشئ: نجل بايدن فاسد وبايدن فاسد، وأفضل خوض الانتخابات ضد بايدن عن مرشحين آخرين.. وأعتقد أن بايدن لم يكن ابدًا شخصًا ذكيًا وأنه أقل ذكاءً في الوقت الحالي
ووصف ترامب، جو بايدن، منافسه في الانتخابات الأمريكية المقبلة الذي عمل نائب رئيس سابق ونجله هانتر بايدن بـ"الفاسدين"، قائلًا للصحفيين " دعوني أخبركم بشئ: نجل بايدن فاسد وبايدن فاسد، وأفضل خوض الانتخابات ضد بايدن عن مرشحين آخرين.. وأعتقد أن بايدن لم يكن ابدًا شخصًا ذكيًا وأنه أقل ذكاءً في الوقت الحالي من أي وقت مضى".
وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه كان على علم بأن "العديد من الأشخاص كانوا يستمعون للمكالمة بالإضافة إلى أنه لدينا المدونين للمكالمة يكتبون كلمة كلمة"، مشددًا على أن المبلغ عن الأمر "مخطئًا وفهم الأمر كليًا بصورة خاطئة".
وتابع ترامب "لا يوجد ما يهم سوى نص المحادثة الفعلي الذي أجريتها مع الرئيس الأوكراني وكانت مثالية".
كان نواب الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي قد سعوا إلى المراجعة الدقيقة للاتصالات والمحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أوكرانيا بعد نشر شكوى من مصدر غير معلن بشأن مكالمة هاتفية جرت بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 25 يوليو الماضي وطلب ترامب فيها من زيلينسكي إجراء تحقيق حول جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 والخصم السياسي الرئيسي لترامب بما قد يمهد السبيل للأخير لإعادة انتخابه لولاية ثانية.