جريمة

جمعت 43 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الاستثمار العقاري بالنزهة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
قوات شرطة - أرشيفية
قوات شرطة - أرشيفية
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري بالنزهة، وتقدم نحو 12 شخصا ببلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 15 قضية تبديد وشيكات، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، صحة الواقعة، وقيام المتهمان بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين لم يتقدموا ببلاغات ضدهما، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الاستثمار العقارى، وامتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن
اقرأ المزيد
مطار-القاهرة

ضبط راكبة مصرية بأقراص مخدرة وأدوية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، من إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، حيث اشتبه مأمور اللجنة فى راكبة مصرية تحمل 3 حقائب حاولت استغلال الزحام وادعت قدومها على الطائرة رغم أن حقائبها تحمل رقم رحلة أثينا، وبدت عليها علامات الارتباك عند سؤالها إذا كان معها بضائع أو أشياء ممنوعة.
الزوجة المجني عليها

بعد حبس القاتل.. التفاصيل الكاملة لمذبحة أبو النمرس

محفظة قرآن، تحفظه لأطفال قريتها والسيدات الراغبات فى ذلك بقرية "الريغة" بناحية أبو مسلم بمركز الجيزة بالعياط، زوجها يعمل تاجرا وهو من أسرة ميسورة الحال، لديهم 3 أطفال، أكبرهم طفلة 10 سنوات، وولد عمره 9 سنوات، ومنذ فترة تعرضت الأسرة لحادث سرقة غامض، إذ اختفى مبلغ 20 ألف جنيه كان التاجر يحتفظ به داخل مسكنه، وأثيرت تساؤلات عدة حول من يجرؤ على أن يقتحم بيت عائلة ويسرق أهله بتلك المنطقة الريفية. واتهمت زوجة التاجر شابا من العائلة هو نجل شقيق زوجها، لينهي ذلك الاتهام حياتها وابنتها فيما بعد.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق «بلبيس - القاهرة»

شهد طريق" بلبيس - القاهرة" الصحراوي، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ربع نقل و"ميكروباص" بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس. أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.
مكمل-غذائي‎

إحباط تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وبفحص محتويات الحاوية قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بــ16 مليون جنيه، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة ميناء الإسكندرية بورود معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات بمحاولة تهريب مكملات غذائية مخالفة ومحظور دخولها البلاد.
اقرأ المزيد من الأخبار
قوات-الشرطة (3)

ضبط صاحب مكتب رحلات بـ100 طربة حشيش (فيديو)

في ضربة أمنية جديدة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن مطروح، في القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها بالقاهرة، حيث تابعت إدارة مكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع بمحافظة القاهرة، وتم رصده، إذ أكدت التحريات أنه صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية مخدرات.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يضبط 34 قضية وينفذ 222 حكما خلال يوم

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ. وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (ملابس أجنبية- عدسات لاصقة- قطع غيار سيارات)، وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 64 ألفا و320 جنيهًا.
الانترنت-انترنت (3)

قصة عصابة الأفارقة وحيلة الـ7 ملايين دولار للنصب

يوما تلو الآخر تزداد معدلات ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني جنبا إلى جنب مع تقدم التكنولوجيا بوتيرة سريعة، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادات الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق إلى كبار مساعديه ومديري الأمن بمختلف المحافظات بالتصدي بكل حزم لنشاط التشكيلات العصابية التي تخصص نشاطها الإجرامي فى ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، ولعل آخرها ما تعرض له أحد الأشخاص على يد 4 أشخاص بينهم سيدة، نصبوا شباكهم عليه.
بانجو (3)

سقوط أسرة كاملة احترفت تجارة المخدرات في الدقهلية

احترفت أسرة كاملة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وكونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه الأب، متخذين من منزلهم وكرًا للترويج لتجارتهم المشبوهة، حتى سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، يفيد عمل أب ونجليه في تجارة المخدرات دائرة مركز شربين، وتم ضبط أحدهم وجار ملاحقة باقى أفراد التشكيل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]