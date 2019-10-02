جمعت 43 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الاستثمار العقاري بالنزهة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

قوات شرطة - أرشيفية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري بالنزهة، وتقدم نحو 12 شخصا ببلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 15 قضية تبديد وشيكات، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، صحة الواقعة، وقيام المتهمان بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين لم يتقدموا ببلاغات ضدهما، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الاستثمار العقارى، وامتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن