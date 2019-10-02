البابا تواضروس: انتصار أكتوبر كان فرصة للوحدة بين المصريين

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

البابا تواضروس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لإن مصر تحتفل خلال هذه الأيام بمرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، وأكد خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن هذه الانتصارات صفحة خالدة في تاريخ الوطن والمجتمع المصري، لافتا إلى أن انتصار أكتوبر كان فرصة لاستعادة مصر لنفسها ومكانتها بين الدول، وأنه كان فرصة أيضا لتكاتف جميع المصريين من أفراد الجيش والشرطة والشعب، والوحدة بين كل المواطنين.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، أن الكنيسة تتذكر اليوم مرور عام على رحيل نيافة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس، وهو كان له دورا كبيرا في الخدمة داخل إيبراشيته والكنيسة كلها، كما أنه خدم 46 عاما بمنتهى الجهد والفكر وكان بطلا في شرح الإيمان ومثل الكنيسة القبطية في