ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة

تحرير:علي الزيني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

الزمالك والمقاصة

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر للمقاصة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفيومي الفوز بمباراته الأولى في الدوري هذا الموسم على حساب فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الجانب الآخر فاز الفارس الأبيض على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف.

وجاءت القائمة التي أعلن عنها ميتشو، كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبو جبل- محمد صبحي. خط الدفاع: محمد عبدالغني- محمود علاء- محمود الونش- حمدي النقاز- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود عبدالعزيز- أحمد سيد زيزو- محمد أوناجم- أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق