فايلر يعدد مكاسب رباعية الأهلي في الإنتاج الحربي

تحرير:أحمد محمد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م

فايلر

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة. وأضاف عقب نهاية المباراة: "سعيد جدا للفريق ونجحنا في تحقيق الفوز وإحراز أربعة أهداف". وتابع: "تسيدنا المباراة في الشوط الأول وكانت لدينا الفرص في إحراز أهداف أخرى بعدما أتيحت لنا فرصتان، وفي الشوط الثاني ومع أول 15 دقيقة كان هناك صعوبة والشناوي نجح في إنقاذ الفريق من هدف محقق". وواصل: "بعد تصدي الشناوي نجحنا في إحراز 3 أهداف أخرى، وكما قلت أنا سعيد جدًّا عقب هذا الفوز الكبير".

وبسؤاله عن عدم ثبات التشكيل حتى الآن أجاب قائلا: "لا أريد الاستعجال على التشكيل، فأنا أنظر لكل مباراة على حدة، وأمامنا مباراة بعد 3 أيام، نحن نحتاج إلى اللاعبين، وبالتالي من الصعب أن أوضح من سيشارك في المباراة المقبلة". وعن ضيق الوقت بين مباراة اليوم ومواجهة أسوان: "القرار تم اتخاذه من قبل الاتحاد ولابد