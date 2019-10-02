رياضة

محمد صلاح ينقذ ليفربول من مفاجآت سالزبورج

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أفلت ليفربول الإنجليزي من مفاجآت سالزبورج النمساوي، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. تقدم ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، مبكرًا عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25، ثم جاء دور النجم المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 36، ثم أحرز هوانغ هي تشان الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.
وفي الشوط الثاني تمكن سالزبورج من قلب الطاولة على ليفربول في 4 دقائق، بعدما أحرز هدفين متتاليين عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 56، وإيرلينغ هالاند في الدقيقة 60، وسط ذهول من جماهير حامل اللقب في ملعب «أنفيلد». وعانى ليفربول في اللقاء من تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين على رأسهم المدافع
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تشيلسي يفوز على ليل وأياكس يكتسح فالنسيا

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "بيار موروا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل تامي أبراهام هدف التقدم للبلوز، وأدرك فيكتور أوسيمين هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ويليان بورخيس دا سيلفا هدف الفوز للفريق الإنجليزي، الذي رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، محققًا فوزه الأول، وظل فريق ليل في المركز الأخير بدون نقاط.
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