تشيلسي يفوز على ليل وأياكس يكتسح فالنسيا

تحرير:علي الزيني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

تشيلسي

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "بيار موروا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل تامي أبراهام هدف التقدم للبلوز، وأدرك فيكتور أوسيمين هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ويليان بورخيس دا سيلفا هدف الفوز للفريق الإنجليزي، الذي رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، محققًا فوزه الأول، وظل فريق ليل في المركز الأخير بدون نقاط.

افتتح تامي أبراهام التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 22، بعدما تلقى تمريرة بينية من فيكايو توموري، ليسدد الكرة بسهولة في شباك الحارس ميك مايجنان، وأدرك ليل هدف التعادل في الدقيقة 33، بعدما استقبل ركلة ركنية، برأسية في الشباك، وتمكن ويليان من تسجيل الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 78، بتسديدة على الطائر سكنت