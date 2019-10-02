برشلونة يقلب الطاولة على إنتر ميلان في دوري الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م

سواريز

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على نظيره إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، والتي استضافها ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني. بادر فريق إنتر ميلان الإيطالي في التسجيل مبكرًا في الشباك الكتالونية عن طريق لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة الثالثة من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتقدم الفريق الإيطالي بهدف نظيف.

في الشوط الثاني انتفض الفريق الإسباني، وسجل الأوروجوياني لويس سواريز هدفي برشلونة وجاء الهدف الأول في الدقيقة 58 من زمن أحداث الشوط الثاني، بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 84 من الشوط الثاني. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق برشلونة لـ 4 نقاط في المركز الثاني من ترتيب المجموعة السادسة، حيث تعادل في



في الشوط الثاني انتفض الفريق الإسباني، وسجل الأوروجوياني لويس سواريز هدفي برشلونة وجاء الهدف الأول في الدقيقة 58 من زمن أحداث الشوط الثاني، بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 84 من الشوط الثاني.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق برشلونة لـ 4 نقاط في المركز الثاني من ترتيب المجموعة السادسة، حيث تعادل في المباراة السابقة أمام بوروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد فريق إنتر ميلان الإيطالي عند نقطة واحدة في المركز الثالث من المجموعة.



وشهدت المباراة مشاركة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، وكان ميسي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام فريق فياريال ببطولة الدوري الإسباني ولم يكمل المباراة بسبب الإصابة.