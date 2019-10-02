رياضة

برشلونة يقلب الطاولة على إنتر ميلان في دوري الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م
سواريز
سواريز
حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على نظيره إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، والتي استضافها ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني. بادر فريق إنتر ميلان الإيطالي في التسجيل مبكرًا في الشباك الكتالونية عن طريق لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة الثالثة من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتقدم الفريق الإيطالي بهدف نظيف.
في الشوط الثاني انتفض الفريق الإسباني، وسجل الأوروجوياني لويس سواريز هدفي برشلونة وجاء الهدف الأول في الدقيقة 58 من زمن أحداث الشوط الثاني، بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 84 من الشوط الثاني. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق برشلونة لـ 4 نقاط في المركز الثاني من ترتيب المجموعة السادسة، حيث تعادل في
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محمد صلاح يكشف سر فوز ليفربول على سالزبورج

سعادة كبيرة أظهرها النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد فوز فريقه مساء الأربعاء، على حساب نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، مؤكدًا أن خبرة لاعبي فريقه أنقذت الموقف. وأفلت ليفربول من مفاجآت سالزبورج النمساوي، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد سالزبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث.
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تشيلسي يفوز على ليل وأياكس يكتسح فالنسيا

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "بيار موروا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل تامي أبراهام هدف التقدم للبلوز، وأدرك فيكتور أوسيمين هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ويليان بورخيس دا سيلفا هدف الفوز للفريق الإنجليزي، الذي رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، محققًا فوزه الأول، وظل فريق ليل في المركز الأخير بدون نقاط.
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أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بأن فريقه قدم أسوأ مباراة له أمام الأهلي، والتي خسرها بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. وقال مختار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "قدمنا أسوأ مباراة وتحديدًا في الشوط الأول، وأبلغت ذلك للاعبين بين شوطي المباراة". وأضاف: "لم ينجح اللاعبون في التعامل نفسيًّا مع المباراة، وكنا في بداية الشوط الثاني الأفضل وأتيحت لنا فرصة لإدارك التعادل لكن لم نتمكن من تحقيق ذلك".
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إنتر ميلان يصارع برشلونة في دوري الأبطال

تتصدر مواجهة برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ليفربول الإنجليزي حامل اللقب لتجنب التعثر مجددًا حين يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وعلى ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، أن ينسى سريعا هزيمته أمام نابولي الإيطالي، بهدفين نظيفين في ملعب "سان باولو" قبل أن يستضيف سالزبورج النمساوي على ملعبه "أنفيلد" الذي لم يخسر عليه 22 مباراة أوروبية متتالية.
ميسى

ميسي يُزين قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، المقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب «كامب نو» في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020. وشهدت القائمة خبرًا سارًا لجماهير الفريق الكتالوني، بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض للإصابة في عضلة الفخذ أمام فياريال يوم 24 سبتمبر الماضي بالدوري الإسباني، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن مواجهة خيتافي في الجولة الماضية.
جريزمان‎ (1)

جريزمان : لم أقدم كل ما لدى ومواجهة الإنتر صعبة

تحدث أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسبانى عن مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب الكامب نو فى إطار دور المجموعات من البطولة الأوروبية، وأشار الدولى الفرنسي خلال تصريحاته إلى أن المواجهة لن تكون سهلة بالرغم من كونها على ملعب الفريق الكتالونى. وقال الفرنسي جريزمان عن بطولة دوري أبطال أوروبا: "البطولة دائمًا ما تكون مهمة، لكن الأهم الآن هو تحقيق الفوز على الإنتر والحصول على نقاط المباراة وتقديم أفضل أداء".
انتر ميلان‎

إنتر يسقط فى فخ التعادل أمام سيلفيا براجا

تعادل سيلفيا براجا التشيكي فى مباراة صعبة بهدف مقابل هدف، أمام نظيره فريق إنتر ميلان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا فى منافسات المجموعة الخامسة، على ملعب سان سيرو معقل النيراتزوري، ليحصد كلا الفريقين أول نقطة فى مشوار البطولة الأوروبية، أحرز هدفي اللقاء نيكولا باريلا للإنتر، بينما سجل هدف سيلفيا براج بيتر أولاينكا. وتعد هذه المواجهة الأولى للفريق الإيطالى أمام سيلفيا براج فى تاريخ الفريقين على المستطيل الأخضر.
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