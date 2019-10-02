4 مرات في قناتين.. مواعيد عرض فيلم «الممر» تليفزيونيا

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

فيلم الممر

تزامنا مع الاحتفال بمرور 46 عاما على انتصار أكتوبر المجيد، قررت قناة ON E، عرض فيلم "الممر" لأول مرة على شاشات التليفزيون، ويعد الفليم أضخم إنتاج سينمائي مصري، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

وكشف المنتج تامر مرسي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، موعد عرض الفيلم على شاشات التليفزيون، موضحا أنه سيكون يوم الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، الموافق الأحد المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساء على شاشة قناة ON E.ومن المقرر أن تعرض "ON E" فيلم "الممر" مرة أخرى يوم 12 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى عرضه