محمد صلاح يكشف سر فوز ليفربول على سالزبورج

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

محمد صلاح

سعادة كبيرة أظهرها النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد فوز فريقه مساء الأربعاء، على حساب نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، مؤكدًا أن خبرة لاعبي فريقه أنقذت الموقف. وأفلت ليفربول من مفاجآت سالزبورج النمساوي، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد سالزبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وأوضح صلاح، خلال تصريحاته عقب المباراة عبر موقع «يويفا»، أن المباراة جاءت عكس ما كان يخطط ليفربول، ولم لم تسير بالشكل المتوقع، لكن خبرة اللاعبين أعادت الفوز مجددًا في النهاية. وأشار الهداف الدولي، أن فريقه قدم مستوى جيد في الشوط الأول، لكنه تراجع كثير وقدم مستوى أقضل كثير في الشوط الثاني