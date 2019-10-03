حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

طقس - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 22 34 شبين الكوم 22 34 طنطا 21 33 دمنهور 19 32 الإسكندرية 18 33 بلطيم 18 32 مطروح 19 31 السلوم 19 32 سيوة 20 33 بورسعيد 23 31 دمياط 23 30 الزقازيق 20 34 الإسماعيلية 19 34 السويس 21 33 العريش 20 30 رفح 20 30 رأس سدر 22 34 نخل 15 32 نويبع 26