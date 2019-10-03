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حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
طقس - صورة أرشيفية
طقس - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 22 34 شبين الكوم 22 34 طنطا 21 33 دمنهور 19 32 الإسكندرية 18 33 بلطيم 18 32 مطروح 19 31 السلوم 19 32 سيوة 20 33 بورسعيد 23 31 دمياط 23 30 الزقازيق 20 34 الإسماعيلية 19 34 السويس 21 33 العريش 20 30 رفح 20 30 رأس سدر 22 34 نخل 15 32 نويبع 26
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مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على توصيات بشأن إعادة تسعير الغاز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وذلك بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
مدارس التعليم الفني

التعليم: مناهج جديدة بالمدارس الفنية

قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، إن الوزارة عاكفة حاليا على إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني عن طريق تحديث المناهج القائمة لتكون مبنية على اكتساب الجدارات المهنية، بدلا من التركيز على المعارف فقط، والتفاعل مع الصناعات المعنية في تصميم البرامج وتقييم مدى اكتساب الطلاب للجدارات، جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، خلال احتفالية تكريم الشركة المصرية للاتصالات WE للطلاب والخريجين المتميزين من المدارس والمعاهد الفنية والصناعية الذين أكملوا فترة تدريبهم الصيفية بالشركة في أنشطة وخدمات فنية يحتاجها سوق الاتصالات.
طقس-حار (6)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، والأحمر شمالية غربية.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (2)

طلب إحاطة بشأن مخالفات تجار سيارات الحوداث

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون في المزادات الرسمية التي تشرف عليها الدولة، وتكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، لكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليأخذوا السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، موضحا أن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمي، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.
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طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة درجة واحدة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة درجة واحدة، اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة درجة واحدة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة درجة واحدة، غدا الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (4)

أتربة وحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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