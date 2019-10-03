صحف عربية: غضب العراقيين يتمدد ومجندات في السعودية

الصحف تناولت استدعاء وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد احتجاجا على تصريحاته التي هدد فيها باستهداف القوات الأمريكية العاملة ضمن قوات التحالف في العراق

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

تصدرت تطورات الأحداث في العراق مانشيتات وعناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، إذ أطلعتنا على فرض حظر تجول واستمرار التظاهرات، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الغضب يدفع العراقيين للشارع.. والحكومة تحقنهم بجرعة تخدير"، ذكرت صحيفة "الخليج" أنه بعد أن وصل الوضع الاقتصادي والمعيشي في العراق إلى حد لا يطاق بسبب البطالة وتفشي الفساد الإداري والمالي، لم يعد أمام العراقيين سوى التوجه إلى الشارع والتظاهر بهدف إيصال أصواتهم إلى الحكومة وإبلاغها أن صبر العراقيين بدأ ينفد.

خرج العراقيون، لأول مرة منذ عام 2003، في تظاهرات شعبية واسعة للغاية، من دون أن تشترك الجهات السياسية والحزبية فيها، بل قام العراقيون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالحشد لموعد التظاهرات ووضعوا لها شعارا موحدا يقول "نازل آخذ حقي". في العاصمة بغداد نزل آلاف العراقيين إلى ساحة التحرير وهم يحملون الأعلام

خرج العراقيون، لأول مرة منذ عام 2003، في تظاهرات شعبية واسعة للغاية، من دون أن تشترك الجهات السياسية والحزبية فيها، بل قام العراقيون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالحشد لموعد التظاهرات ووضعوا لها شعارا موحدا يقول "نازل آخذ حقي".

في العاصمة بغداد نزل آلاف العراقيين إلى ساحة التحرير وهم يحملون الأعلام العراقية، ويطالبون بإسقاط النظام الحالي، ومحاربة الفاسدين وتقديمهم إلى المحاكمة وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، وهو ما شهدته محافظات أخرى.



وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" تمدد احتجاجات العراقيين إلى أكثر من 10 محافظات، واتخذت المواجهات المرافقة لها طابعا أكثر عنفا، ما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى إلى تسعة والجرحى إلى أكثر من 300 بعد مقتل 5 متظاهرين وشرطي بالرصاص في محافظة ذي قار، مساء أمس.

وخرجت مظاهرات حاشدة من الأحياء الفقيرة في بغداد، شهدت هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وأخرى ضد نفوذ إيران، التي اتُّهمت ميليشيات موالية لها بالعنف ضد المتظاهرين.

وأعلنت السلطات حظر التجول في مدن الناصرية والعمارة والحلة، بينما أعلنت قوات مكافحة الإرهاب إطلاق الرصاص الحي لمنع متظاهرين حاولوا اقتحام مطار بغداد، مساء أمس.

وحجبت السلطات، أمس، بعض منصات التواصل الاجتماعي، وقطعت خدمات الإنترنت عن بعض المناطق، أملا في احتواء الاحتجاجات.

بينما أشارت صحيفة "البيان" إلى أنه قد سُمع دوي انفجارات في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن جنديا عراقيا بالمنطقة الخضراء أكد أن صوت الانفجار جاء من المنطقة ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

وقبيل ذلك أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الحكومة العراقية اتهمت "معتدين" و"مندسين" بالتسبب عمدا في سقوط ضحايا بين المتظاهرين.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب مجددا الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولا إلى رفض تنحية قائد عسكري شعبي.

ما زلنا في استعراض الشأن العراقي، حيث أفادت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الخارجية العراقية استدعت، أمس الأربعاء، السفير الإيراني في بغداد أبرج مسجدي، احتجاجا على تصريحاته الصحفية التي هدد فيها باستهداف القوات الأمريكية العاملة ضمن قوات التحالف في العراق.

وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية أنه جرى إبلاغ السفير الإيراني برفض الحكومة العراقية المطلق لما أدلى به من تصريحات، مؤكدًا أن تلك القوات تعمل بطلب من الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية.

ونقل البيان عن وكيل الوزارة العراقية قوله إن بغداد لن تسمح بأن تكون ساحة صراعات دولية، أو أن تكون ممرا أو مقرا لأي اعتداء يضر دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم.

وبالانتقال إلى الشأن السعودي، كشفت "الشرق الأوسط" عن أن السعودية أعلنت للمرة الأولى، السماح بالتحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب تتدرج من جندي أول إلى رقيب، في إطار "رؤية المملكة 2030" الداعية إلى تمكين المرأة.

وفتحت وزارة الدفاع السعودية باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية لحاملات مختلف المؤهلات برتب جندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الإستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وأكد مدير مركز عمليات الدفاع الوطني في وزارة الدفاع سابقا، العميد ركن حسن الشهري، لـ"الشرق الأوسط"، أن دخول النساء في أهم وزارة سيادية بالمملكة "خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح... وهناك مجالات واسعة في الوزارة ستستوعب آلاف النساء القادرات على إحداث فارق في مواقعهن".

وتحت عنوان "الرياض تكذب مزاعم طهران عن رسائل تهدئة"، أوضحت "البيان" أن المملكة العربية السعودية فندت مزاعم إيران بأن المملكة أرسلت رسائل تهدئة، مشيرة إلى أن دولا شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغتها الرياض بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعّد وينشر الفوضى في المنطقة، بينما أعربت واشنطن عن تفاؤلها حيال التأثير الواضح للعقوبات فى طهران.

وذكر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن إعلان إيران عن إرسال المملكة رسائل لرئيسها حسن روحاني من خلال دول أخرى، أمر غير دقيق.

وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت "الخليج" أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، غادر، أمس الأربعاء، صنعاء دون الإعلان عن نتائج الزيارة، واستغرقت الزيارة يومين التقى خلالهما زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي، ومهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي للانقلابيين".

وتركزت مباحثات جريفيث في صنعاء حول جهود الأمم المتحدة لمواصلة مساعي السلام، وتنفيذ آليات خفض التصعيد وتثبيت الهدنة في الحديدة تمهيدا لاستكمال تنفيذ اتفاق "ستوكهولم"، كما تم بحث فرص الانتقال إلى مشاورات سياسية بشأن التسوية الشاملة للأزمة اليمنية، والتي يعطل التوصل إليها الحوثيون.

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في عرقلة عمل المنظمات الدولية العاملة في صنعاء، والتي كان آخرها قيامها بطرد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسحب تصريح سفره وإرغامه على مغادرة صنعاء.