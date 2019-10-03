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صحف عربية: غضب العراقيين يتمدد ومجندات في السعودية

الصحف تناولت استدعاء وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد احتجاجا على تصريحاته التي هدد فيها باستهداف القوات الأمريكية العاملة ضمن قوات التحالف في العراق
تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
صحف عربية
صحف عربية
تصدرت تطورات الأحداث في العراق مانشيتات وعناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، إذ أطلعتنا على فرض حظر تجول واستمرار التظاهرات، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الغضب يدفع العراقيين للشارع.. والحكومة تحقنهم بجرعة تخدير"، ذكرت صحيفة "الخليج" أنه بعد أن وصل الوضع الاقتصادي والمعيشي في العراق إلى حد لا يطاق بسبب البطالة وتفشي الفساد الإداري والمالي، لم يعد أمام العراقيين سوى التوجه إلى الشارع والتظاهر بهدف إيصال أصواتهم إلى الحكومة وإبلاغها أن صبر العراقيين بدأ ينفد.
خرج العراقيون، لأول مرة منذ عام 2003، في تظاهرات شعبية واسعة للغاية، من دون أن تشترك الجهات السياسية والحزبية فيها، بل قام العراقيون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالحشد لموعد التظاهرات ووضعوا لها شعارا موحدا يقول "نازل آخذ حقي". في العاصمة بغداد نزل آلاف العراقيين إلى ساحة التحرير وهم يحملون الأعلام
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مظاهرات العراق

قطع الإنترنت في العراق مع استمرار التظاهرات

بدأت الحكومة العراقية تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة التظاهرات التي اتسعت رقعتها لتشمل العديد من المدن والمحافظات، بداية من حظر التجوال في بعض المدن ووصولا لقطع الإنترنت عن من معظم الأنحاء داخل العراق بما فيها العاصمة بغداد، وانخفاض معدل الاتصال إلى أقل من 70%، بحسب مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، الذي لاحظ اليوم الأربعاء، بجانب شكاوى المواطنين، تعطل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وتطبيق التراسل واتس آب، في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل والذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
مظاهرات العراق

5 قتلى و50 جريحا.. مظاهرات العراق تتسع وطوارئ في الحكومة

أعلن مسؤول طب الطوارئ في دائرة صحة ذي قار بالعراق، صلاح غياض، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في المحافظة منذ أمس إلى 4 قتلى من المتظاهرين ومنتسب في الشرطة، فضلا عن إصابة 50 آخرين، بحسب تصريحاته لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، وأعلنت السلطات العراقية، فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، ودعا المحافظ هناك إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بحسب سكاي نيوز.
انتخابات- تونس (1)

تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وفي أيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجولة ستشهد منافسة بين المرشح قيس سعيد الذي حصل على 4ر18% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح نبيل القروي الذي حصد 6ر15 % من الأصوات في ذات الجولة، فيما تنطلق الحملة الدعائية للجولة الرئاسية الثانية غدا الخميس، ويكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
نفجير في العراق

شوارع العراق تشتعل مجددا فهل تطيح بحكومة عبد المهدي؟

عادت الاحتجاجات مجددا إلى شوارع العراق، بعد أن شهدت تظاهرات دامية تسببت في سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، حيث اشتعلت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات جنوبي البلاد بعد خروج الآلاف في مظاهرات احتجاجية ضد البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات. وتعد هذه التظاهرات هي الأولى من نوعها التي تواجهها الحكومة الحالية، التي تتم عامها الأول في نهاية أكتوبر الجاري، حيث رفعت الاحتجاجات لافتات تندد بأداء الحكومة العراقية الحالية، وهتف بعض المتظاهرين بإسقاط النظام.
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نفجير في العراق

شوارع العراق تشتعل مجددا فهل تطيح بحكومة عبد المهدي؟

عادت الاحتجاجات مجددا إلى شوارع العراق، بعد أن شهدت تظاهرات دامية تسببت في سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، حيث اشتعلت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات جنوبي البلاد بعد خروج الآلاف في مظاهرات احتجاجية ضد البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات. وتعد هذه التظاهرات هي الأولى من نوعها التي تواجهها الحكومة الحالية، التي تتم عامها الأول في نهاية أكتوبر الجاري، حيث رفعت الاحتجاجات لافتات تندد بأداء الحكومة العراقية الحالية، وهتف بعض المتظاهرين بإسقاط النظام.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تونس تختار رئيسها وتضامن كامل مع السعودية

تصدرت الانتخابات التونسية المبكرة التي تنطلق اليوم الأحد، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت تداعيات الهجوم الذي شهدته السعودية أمس وردود الأفعال على هذا الاستهداف، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه يتوجه صباح اليوم نحو 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 24 طامحا لرئاسة تونس. وأوضحت صحيفة "الخليج" أن الهيئة العليا للانتخابات خصصت أكثر من 4500 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.
صحف

صحف عربية: روسيا تعلن انتهاء الحرب في سوريا

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع والصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على الشأن السوري وتطورات الأزمة اليمنية. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن روسيا ترى أن الحرب في سوريا "انتهت فعليا"، رغم أن أرجاء واسعة من البلاد ما زالت خارجة عن سلطة حكومة دمشق، لا سيما شرق الفرات، حيث النفوذ لفصائل تدعمها الولايات المتحدة وشمال غربي البلاد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "الحرب في سوريا انتهت فعليا، فهذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية".
أرامكو

السيطرة على حريقين بـ"أرامكو" في السعودية بعد هجوم بالطائرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص. وقالت الداخلية إن الحريقين اندلعا في المعملين نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار -درون-"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
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