«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

أرسنال

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، إذ تقام في الثالثة عصرًا مباراة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز أمام طنطا، ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة في الساعة الثامنة مساءً، كما سنكون على موعد مع بداية مباريات الدوري الأوروبي في الساعة السابعة إلا 5 دقائق بمواجهة مانشستر يونايتد مع مضيفه ألكمار الهولندي، ويستضيف سبورتنج براجا الذي يلعب له المصري أحمد حسن (كوكا) فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وفي مواجهة قوية يستضيف فريق بيشكتاش الذي يضم المصري محمد النني، فريق وولفر هامبتون.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - الدوري المصري: الزمالك × مصر للمقاصة - في تمام الساعة 8:00 مساءً بيراميدز × طنطا - في تمام الساعة 3:00 عصرًا - الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد × ألكمار الهولندي - في تمام الساعة 6:55 مساءً سبورتنج براجا × سلوفان براتيسلافا