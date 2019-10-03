«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟
٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
أرسنال
يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، إذ تقام في الثالثة عصرًا مباراة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز أمام طنطا، ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة في الساعة الثامنة مساءً، كما سنكون على موعد مع بداية مباريات الدوري الأوروبي في الساعة السابعة إلا 5 دقائق بمواجهة مانشستر يونايتد مع مضيفه ألكمار الهولندي، ويستضيف سبورتنج براجا الذي يلعب له المصري أحمد حسن (كوكا) فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وفي مواجهة قوية يستضيف فريق بيشكتاش الذي يضم المصري محمد النني، فريق وولفر هامبتون.
وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
- الدوري المصري:
الزمالك × مصر للمقاصة - في تمام الساعة 8:00 مساءً
بيراميدز × طنطا - في تمام الساعة 3:00 عصرًا
- الدوري الأوروبي:
مانشستر يونايتد × ألكمار الهولندي - في تمام الساعة 6:55 مساءً
سبورتنج براجا × سلوفان براتيسلافا
وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
- الدوري المصري:
الزمالك × مصر للمقاصة - في تمام الساعة 8:00 مساءً
بيراميدز × طنطا - في تمام الساعة 3:00 عصرًا
- الدوري الأوروبي:
مانشستر يونايتد × ألكمار الهولندي - في تمام الساعة 6:55 مساءً
سبورتنج براجا × سلوفان براتيسلافا السلوفاكي - في تمام الساعة 6:55 مساءً
بيشكتاش X وولفر هامبتون - في تمام الساعة 6:55 مساءً
أرسنال × ستاندار لييج - في تمام الساعة 9:00 مساءً
إشبيلية × القبرصي أبويل - في تمام الساعة 9:00 مساءً
- كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال:
الوداد المغربي × المريخ السوداني- في تمام الساعة 9:00 مساء
الرجاء المغربي × هلال القدس- في تمام الساعة 6:00 مساء
نواذيبو الموريتاني × الجيش السوري- في تمام الساعة 4:00 مساء