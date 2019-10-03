رياضة

«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
أرسنال
أرسنال
يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، إذ تقام في الثالثة عصرًا مباراة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز أمام طنطا، ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة في الساعة الثامنة مساءً، كما سنكون على موعد مع بداية مباريات الدوري الأوروبي في الساعة السابعة إلا 5 دقائق بمواجهة مانشستر يونايتد مع مضيفه ألكمار الهولندي، ويستضيف سبورتنج براجا الذي يلعب له المصري أحمد حسن (كوكا) فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وفي مواجهة قوية يستضيف فريق بيشكتاش الذي يضم المصري محمد النني، فريق وولفر هامبتون.
وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:   - الدوري المصري: الزمالك × مصر للمقاصة - في تمام الساعة 8:00 مساءً بيراميدز × طنطا - في تمام الساعة 3:00 عصرًا   - الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد × ألكمار الهولندي - في تمام الساعة 6:55 مساءً سبورتنج براجا × سلوفان براتيسلافا
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يحذر فاطمة سامورا من مجاملة بطل السنغال

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرفة على «الكاف»، حيث قال في تصريحات تليفزيونية، إنه يحذر فاطمة سامورا من مجاملة الفريق السنغالي جينراسيون فوت في أزمة لقاء إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "اللوائح والخطابات الرسمية الصادرة من الكاف، تقف في صف الزمالك، خطاب الاتحاد السنغالي الداعم لجينراسيون يعج بالأكاذيب، لأن الخصم لم يتعرض في مصر لأي مضايقات، لن نترك حقوقنا ونترقب القرار النهائي بخصوص صعود الزمالك لدور المجموعات".
ماني

فابريجاس: ماني ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم

أشاد الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب فريق موناكو الفرنسي، بالدولي السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تمكن فريقه الريدز من تحقيق الفوز على ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث نشر فابريجاس تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بالنسبة لي، ساديو ماني يعد من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم، سيظل ذلك لفترة من الوقت. إنه في مستوى عال».
مصر للمقاصة (3)

مرعي يقود تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.
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فرحة-محمد-صلاح-بهدفه-فى-تشيلسى (1)

قمة لمحمد صلاح.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأحد؟

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوريات العالمية، أبرزها استئناف منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات منتظرة، بين أسوان ومصر للمقاصة، في الثالثة عصرًا، وبعدها في الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر، وتختتم مباريات الدوري المصري بلقاء المصري وحرس الحدود في الثامنة مساءً، وفي الدوري الإنجليزي، تقام قمة قوية منتظرة في الخامسة والنصف مساءً، بين تشيلسي وليفربول في ظهور منتظر لمحمد صلاح.
بيراميدز-والداخلية (5)

بداية الدوري المصري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، أبرزها افتتاح الدوري المصري الممتاز، بين طلائع الجيش والمقاولون العرب في الثالثة عصرًا على أون سبورت، وتليه مواجهة الجونة والإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، ثم بيراميدز أمام إنبي على أون سبورت بالترتيب، وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد، وإيفرتون ضد شيفيلد، وبيرنلي ضد نورويتش سيتي، أما أبرز مواجهات الدوري الإسباني فستجمع بين أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في السادسة والنصف مساءً.
بيراميدز (1)

تعرف على موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلى والزمالك

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 21 من الشهر الجارى بمواجهة بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش . ويعد بيراميدز أحد أهم الفرق خلال الموسم الحالى بعدما نجح في المنافسة على بطولة الدورى الموسم الماضى، واحتل فى المركز الثالث من جدول الدورى . ونجح الفريق في الموسم الماضي في احراج قطبي الكرة المصرية، خاصة الأهل الذي تغلب عليه رايح جاي في مسابقة الدوري، وفاز على الزمالك مرة واحدة.
بيراميدز-والداخلية (3)

بداية متوازنة.. مشوار بيراميدز بالدوري للموسم الجديد

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الذي حل في المركز الثالث في النسخة الماضية، عدة مواجهات نتوازنة في البداية وصعبة في منتصف الدور الأول، حيث سيبدأ الفريق الأزرق، مشواره في الموسم الجديد من خلال مواجهة إنبي، في الأسبوع الأول ثم مواجهة طنطا، في الجولة الثانية، بعدها يلعب بيراميدز أمام طلائع الجيش، على أن ينطلق الموسم الجديد في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.
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