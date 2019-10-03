10 مسلسلات تستعد لرمضان 2020|تامر مرسى الفائز الوحيد

يوسف الشريف يعلن «النهاية» مع شريك النجاح عمرو سمير عاطف في رمضان 2020، وأمير كرارة وبيتر ميمى كلاكيت 4 مرة تليفزيون، محمد رمضان يستعين بمحمد سامى ليعيد أمجاد «الأسطورة»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020 انطلقت خلال الأيام الماضية فى سرية تامة، فهناك جلسات تحضيرية تجرى بشكل منتظم داخل الشركات المنتجة تجمع بين نجوم الأعمال الدرامية الذين يستعدون للتصوير قريبا، والمخرجين والمؤلفين الذين تم التعاقد معهم للاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بكل عمل درامى، وترشيح باقى فريق العمل من أجل إنهاء التعاقدات حتى لا يؤجل التصوير وينتهى العمل وفقًا للخريطة الزمنية الخاصة به، لكى يأخذ حقه فى التسويق والدعاية قبل انطلاق السباق الرمضانى لعام 2020.

وهناك عدد من المسلسلات التى تم الاستقرار عليها بالفعل، ويتضح من الأسماء المعلنة أن هناك عددا من النجوم اختاروا تكرار التجربة مع نفس المخرجين والمؤلفين، استثمارًا للنجاحات السابقة، ومن الواضح أيضا احتفاظ شركة «سينرجى» لمالكها تامر مرسى بالعدد الأكبر من المشروعات الدرامية التى ستعرض خلال رمضان

وهناك عدد من المسلسلات التى تم الاستقرار عليها بالفعل، ويتضح من الأسماء المعلنة أن هناك عددا من النجوم اختاروا تكرار التجربة مع نفس المخرجين والمؤلفين، استثمارًا للنجاحات السابقة، ومن الواضح أيضا احتفاظ شركة «سينرجى» لمالكها تامر مرسى بالعدد الأكبر من المشروعات الدرامية التى ستعرض خلال رمضان 2020، واستحواذها على نجوم الصف الأول، كما أن الموسم الجديد سيشهد تعاونات جديدة ونجوما لأول مرة على شاشة التليفزيون معًا، بعد نجاحهم فى السينما.

يوسف الشريف

الفنان يوسف الشريف من أوائل النجوم المتعاقدين على المشاركة فى سباق رمضان 2020، ويأتى ذلك بعد غيابه عن الدراما عامين متتاليين منذ «كفر دلهاب» الذى حقق نجاحا ساحقا وقت عرضه، وجاء فى مقدمة المسلسلات التى حققت نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع «يوتيوب».

المسلسل الجديد الذى يراهن عليه الشريف يحمل اسم «The End- النهاية» ويجدد خلاله التعاون مع شريك النجاح السيناريست عمرو سمير عاطف، كما أنه التعاقد الثالث بين "الشريف" والمنتج تامر مرسى بعد مسلسلى «كفر دلهاب» و«القيصر».

أمير كرارة

أما المسلسل الثانى الذى تعاقدت عليه شركة «سينرجى» فمن نصيب النجم أمير كرارة، الذى بدأ بالفعل في الجلسات التحضيرية الخاصة بالعمل مع شركاء النجاح المخرج بيتر ميمى والمؤلف باهر دويدار، فى التعاون الرابع بينهما في الدراما التليفزيونية بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة، ويتكتم الثلاثى حتى الآن على تفاصيل المشروع الدرامى الجديد، مع التنويه من قبل الشركة بتأجيل التحضيرات للجزء الرابع من مسلسل «كلبش» إلى رمضان 2021، رغم الإعلان عنه، على أن يقدم "كرارة" مسلسلا جديدا خلال رمضان 2020، ويحصل على استراحة قصيرة من سلسلة «كلبش».

عادل إمام

يعد مسلسل النجم عادل إمام هو العمل الدرامى الوحيد الذى شرع فى تصويره بالفعل وتم الانتهاء من نحو 40% منه، وذلك لكونه مؤجلا من العام الماضى، إذ خرج مسلسل «فلانتينو» من السباق الرمضانى المنقضى لعام 2019، لأسباب إنتاجية قبل العرض الرمضانى بنحو شهر تقريبا. المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وبطولة "دلال عبد العزيز، داليا البحيرى، حمدى الميرغنى، سليمان عيد، رانيا محمود ياسين".

محمد رمضان

بينما يعود الفنان محمد رمضان إلى المخرج محمد سامى مجددًا بعد أن عملا معًا فى مسلسل «الأسطورة» الذى عُرض فى رمضان 2017، وتعاقدت شركة «سينرجى» مع محمد سامى ليس كمخرج فقط لمسلسل "رمضان"، بل أيضًا كمؤلف، ليصبح أول شخص تسند إليه مهمة الإخراج والتأليف معًا خلال رمضان 2020، وتعد هذه هى التجربة الأولى له فى مجال التأليف الدرامى بعد عدة تجارب سينمائية ناجحة، أبرزها فيلم «تصبح على خير».

ياسر جلال

استقر الفنان ياسر جلال على كل من السيناريست هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى، وشركة «سينرجى» لخوض السباق الرمضانى لعام 2020، وذلك بعد نجاح مسلسل «لمس أكتاف» الذى عُرض خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، وهو ما جعله يستثمر حالة النجاح ويكرر التعاون مع الثلاثى مرة أخرى، ويحمل المسلسل الجديد اسم «الفتوة»، وتقع أحداثه قبل 100 عام فى حى الجمالية، وتدور فى إطار اجتماعى تشويقى أكشن.

أحمد فهمى

بينما يخوض الفنان أحمد فهمى سباق رمضان 2020 مع صديقه الفنان أكرم حسنى، فى مسلسل كوميدى جديد بعدما عملا معًا فى «ريح المدام» الذى عرض فى رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرًا، ومن المفترض أن تبدأ الجلسات التحضيرية الخاصة بالمسلسل الذى لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، فور عودة أحمد فهمى من شهر العسل هو وزوجته الفنانة هنا الزاهد.

آسر ياسين

ويشهد الموسم الرمضانى لعام 2020 وقوف كل من آسر ياسين ومنة شلبى، وجها لوجه لأول مرة على شاشة التليفزيون، وذلك بعد أن تعاونا معا فى فيلم «تراب الماس» و«بيبو وبشير»، واستقرت الجهة المنتجة للمسلسل على المخرج محمد شاكر خضير، ليتولى مهمة الإخراج، وتجرى حاليا جلسات عمل مكثفة بين الثلاثى للاستقرار على الخطوط العريضة للمسلسل من أجل ترشيح باقى الأبطال وتحديد موعد انطلاق التصوير.

ريهام حجاج

تعاقدت الفنانة ريهام حجاج على بطولة مسلسل رمضانى جديد مع شركة «سينرجى» ويأتى ذلك بعد خوضها البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما بمسلسل «كارمن» الذى عُرض فى فبراير الماضى، ولم يحقق نجاحا كبيرًا. المسلسل الجديد لم يتم الاستقرار على قصته ولم يتم التعاقد مع أى من المخرجين، ولكن تم التوقيع بين "حجاج" والمنتج تامر مرسى، على تقديم عمل درامى خلال رمضان 2020.

دينا الشربينى

أما عن الفنانة دينا الشربينى، فقد أعلنت من قبل أنها ستخوض سباق رمضان 2020 بالجزء الثانى من مسلسل «زى الشمس» الذى حقق نجاحا كبيرًا، خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، فى جزئه الأول، وكان على رأس المسلسلات التى يتابعها المشاهدون بسبب قصة العمل الاستثنائية. المسلسل من إنتاج محمد مميش، وسيناريو وحوار مريم نعوم، بطولة أحمد السعدنى وريهام عبد الغفور وسوسن بدر.

روبى

كما تنضم إلى القائمة الفنانة روبى، حيث أعلن المخرج سامح عبد العزيز عن التحضير للجزء الثانى من مسلسل «رمضان كريم» الذى سبق وعرض فى رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، ربما بسبب بساطة فكرته وقرب الموضوعات التى يناقشها من الشارع المصرى، ويجرى حاليا ترشيح الأبطال الجدد الذين سينضمون إلى أبطال الجزء الأول الذى شارك فى بطولته شريف سلامة، وريهام عبد الغفور وسيد رجب ونجلاء بدر، والراحل محمود الجندى.

قائمة مسلسلات رمضان 2020 لم تكتمل بعد، فهناك الكثير من التعاقدات التى سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، قبل انتهاء عام 2019، من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الخاصة بها وانطلاق التصوير، وهناك نجوم كثيرون لم يحسموا مواقفهم من المشاركة فى رمضان المقبل، على رأسهم "يحيى الفخرانى، يسرا، نيللى كريم، غادة عبد الرازق، عمرو يوسف" وغيرهم، وحتمًا ستتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء المهرجانات السينمائية التى تجرى حاليا وينشغل بها عدد كبير من الفنانين.