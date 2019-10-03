من أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؟

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن اسم المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وصدر قرار بتعيينه لمدة 3 سنوات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي قرارا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيا لصندوق مصر السيادي لمدة 3 سنوات. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ويكون رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأسماله المصدر 5 مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وشغل سليمان الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتمويل، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص ثانوي في علوم البرمجيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جيميناي هولينج Gemini Holding، وهي شركة تستثمر في عدة مجالات، كما عمل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

وشغل سليمان الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتمويل، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص ثانوي في علوم البرمجيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جيميناي هولينج Gemini Holding، وهي شركة تستثمر في عدة مجالات، كما عمل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لعدد كبير ومتنوع من الشركات واكتسب خلال مسيرته المهنية في مجال بنوك الاستثمار وإدارة صناديق الاستثمار المباشر، خبرة واسعة.

وترأس سليمان قبل انضمامه إلى شركة جيميناي، فريق التخطيط الإستراتيجي لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة (OTH)، إذ قاد عملية تطوير إستراتيجية أعمال الشركة، بالإضافة إلى دوره في عملية استحواذ المجموعة على شركة ويند الإيطالية للاتصالات في عام 2005.

وعمل سليمان قبل انضمامه إلى أوراسكوم، في مجال بنوك الاستثمار لمدة ست سنوات، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس المجموعة المالية "هيرميس" للاستثمارات المباشرة، وأتم خلال تلك المسيرة العديد من عمليات الاكتتاب العام وعمليات الاندماج والاستحواذ، خاصة فى قطاعات التشييد والقطاع المصرفى وقطاعات التصنيع المختلفة.

ومن أهم إنجازاته، وضع إستراتيجية التوسع الدولي لشركة أوراسكوم للاتصالات في عام 2003، ووضع خطة التطوير الإستراتيجي والمالي لشركة ويند الإيطالية لتعظيم قيمة الاستثمار وبيعها بعشرة أضعاف التكلفة ما بين 2005 و2011، وإعادة هيكلة إدارة شركة النيل للسكر منذ عام 2008 لتصبح من أكبر منتجي السكر في مصر، فضلًا عن الحصول على أعلى معدل إنتاج للفدان في تاريخ إفريقيا بشهادة معهد البحوث الزراعية في عام 2018، وكذلك إعداد دراسة الجدوى وتأسيس أول شركة تمويل متناهي الصغر هادفة للربح في مصر عام 2007.

كما ساهم المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي في إتمام عملية الدمج بين المجموعة المالية هيرميس وشركة التجاري الدولي للاستثمار المباشر (CIIC) عام 2002؛ لخلق أكبر بنك استثمار عربي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وتأسيس أول بنك رقمي أوروبي لتمويل الشركات المتوسطة، وإدارة محفظة استثمارية متعددة المجالات من الصناعات الغذائية، والخدمات، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات البنكية، والتعدين واستخراج الذهب والنحاس، والبنية التحتية للإنترنت والخدمات الإلكترونية لمدة 10 سنوات، وزيادة قيمتها مع استخدام كل أدوات تأمين مخاطر تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية العالمية الملائمة لكل قطاع من قطاعات المحفظة.

وينص النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعني بشؤون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثل عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشؤون الاستثمار، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.



وتتمثل اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفقًا للنظام الأساسي للقانون، في وضع الرؤية الإستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق، بما يتوافق مع أهدافه، تمهيدًا لعرضهما على الجمعية العمومية؛ وذلك بناءً على عرض من المدير التنفيذي للصندوق، إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق وصلاحيات موظفيه، بما في ذلك صلاحيات التعاقد مع اعتماد السياسات والأهداف الداخلية ومؤشرات قياس الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، فضلا عن متابعة الأداء العام وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذي للصندوق.