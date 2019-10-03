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من أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؟

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن اسم المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وصدر قرار بتعيينه لمدة 3 سنوات
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي
أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي
أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي قرارا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيا لصندوق مصر السيادي لمدة 3 سنوات. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ويكون رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأسماله المصدر 5 مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وشغل سليمان الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتمويل، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص ثانوي في علوم البرمجيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جيميناي هولينج Gemini Holding، وهي شركة تستثمر في عدة مجالات، كما عمل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

الحكومة تعلن المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي

أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي عقب اجتماعه أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة الصندوق غير التنفيذى، قرارًا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيا للصندوق السيادي "صندوق مصر" لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم 3 أكتوبر 2019. وأكدت وزيرة التخطيط أن اختيار المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي جاء بعد تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين، ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين، حتى صدور قرار مجلس إدارة الصندوق.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.24 جنيه، ونحو 16.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.32 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس، وبنك الكويت الوطني، وبنك المشرق ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1483 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
مركز-جودة-خدمات-المحمول ‎ (2)

تعرف على آداء شركات المحمول في التقرير الثاني لتنظيم الاتصالات

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الثاني حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربع لشهر أغسطس مقارنةً بشهر يوليو، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر أغسطس الماضي لما يقرب من 22000 كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 127 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن إستراتيجية.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

الحكومة تعلن المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي

أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي عقب اجتماعه أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة الصندوق غير التنفيذى، قرارًا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيا للصندوق السيادي "صندوق مصر" لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم 3 أكتوبر 2019. وأكدت وزيرة التخطيط أن اختيار المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي جاء بعد تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين، ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين، حتى صدور قرار مجلس إدارة الصندوق.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: تخصيص 60 مليار جنيه لدعم خطط تنمية المحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تنمية المحافظات لها أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة (2018-2022) مشيرة إلى أن البرنامج خصص مبلغ 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بمختلف محاورها بكل المحافظات المصرية. وأضافت "السعيد"، أن برنامج الحكومة أولى اهتماما خاصا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة.
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: الانتهاء من ميكنة 60% من الخدمات بالمحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، والذي يتم تنفيذه حاليا بالاتساق مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متابعةً أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد زيادة رضا المواطنين عن الأداء الحكومي وخفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة، بل إنه يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال خلق منصات أكثر وضوحا وشمولا لخدمات وإجراءات محددة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تنفيذ 6200 مشروع بـ490 مليار جنيه خلال عام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه خلال العام المالي 2018- 2019، تم الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع في مختلف القطاعات والبرامج، بتكلفة إجمالية نحو 490 مليار جنيه، تتضمن 32 مشروعا ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليار جنيه، والانتهاء من 202 مشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة كلية 944 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعا ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بتكلفة كلية 222 مليون جنيه. وأشارت "السعيد" إلى الانتهاء من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 10.8 مليار جنيه.
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