بيراميدز يسعى لخطف صدارة الدوري عبر بوابة طنطا

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

بيراميدز

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق سامي، ويعاونه الثنائي محمد عزازي ومصطفى حسين، بينما سيكون نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إنبي برباعية

ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الأولى.



وفي المقابل، يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إنبي برباعية في الجولة الأولى، وفي حال فوزه اليوم سيقتنص صدارة الدوري من الأهلي.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.68 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.8 عام، ويمتلك الفريق 12 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.