«آمن جدا» ينافس في مهرجان مالمو للسينما العربية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

آمن جدا

ينطلق الفيلم القصير "آمن جدا" للمخرجة نوران شريف في عرضه العالمي الأول بمهرجان مالمو للسينما العربية من 4 وحتى 8 أكتوبر، إذ ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان. الفيلم هو شراكة إنتاجية بين شركة S Production وشركة ريد ستار للإنتاج والتوزيع، كما يشارك للشركة في نفس المهرجان فيلما "ماتعلاش عن الحاجب" و"شوكة وسكينة"، ويقوم ببطولة فيلم "آمن جدا" كل من "ثراء جبيل، سلوى محمد علي، وئام عصام"، وهو تأليف وجيه صبري ومودي رؤوف ونوران شريف، ومن إخراج نوران شريف.

وأعلن مهرجان مالمو للسينما العربية قائمة الأفلام المصرية المشاركة في دورة المهرجان التاسعة، وتمتلك السينما المصرية حضورًا قويا يتمثل في عرض سبعة أفلام طويلة وثلاثة أفلام قصيرة في برامج المهرجان المختلفة. وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يتنافس فيلمان هما "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، و"الضيف"