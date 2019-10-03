طنطا لا يعرف طعم الفوز أمام بيراميدز

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

بيراميدز

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إنبي برباعية في الجولة الأولى.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على 3 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.68 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.8 عام، ويمتلك الفريق 12 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا

وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.68 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.8 عام، ويمتلك الفريق 12 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى أن طنطا وبيراميدز تواجها من قبل في الدوري مرتين، فاز بيراميدز في لقاء، وحسم التعادل اللقاء الآخر، وسجل بيراميدز في شباك طنطا 3 أهداف، بينما سجل طنطا هدفين في شباك بيراميدز.



كما أن الفريقين تواجها مرة في بطولة كأس مصر، وبالتحديد في أكتوبر 2018، وتغلب بيراميدز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدور الأول.

