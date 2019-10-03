رياضة

طنطا لا يعرف طعم الفوز أمام بيراميدز

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
بيراميدز
بيراميدز
يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إنبي برباعية في الجولة الأولى.
وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على 3 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.68 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.8 عام، ويمتلك الفريق 12 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يحذر فاطمة سامورا من مجاملة بطل السنغال

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرفة على «الكاف»، حيث قال في تصريحات تليفزيونية، إنه يحذر فاطمة سامورا من مجاملة الفريق السنغالي جينراسيون فوت في أزمة لقاء إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "اللوائح والخطابات الرسمية الصادرة من الكاف، تقف في صف الزمالك، خطاب الاتحاد السنغالي الداعم لجينراسيون يعج بالأكاذيب، لأن الخصم لم يتعرض في مصر لأي مضايقات، لن نترك حقوقنا ونترقب القرار النهائي بخصوص صعود الزمالك لدور المجموعات".
ماني

فابريجاس: ماني ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم

أشاد الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب فريق موناكو الفرنسي، بالدولي السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تمكن فريقه الريدز من تحقيق الفوز على ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث نشر فابريجاس تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بالنسبة لي، ساديو ماني يعد من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم، سيظل ذلك لفترة من الوقت. إنه في مستوى عال».
مصر للمقاصة (3)

مرعي يقود تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.
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سباستيان-ديسابر (4)

بالأرقام.. ماذا قدم ديسابر أمام طنطا وأيمن المزين؟

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إنبي برباعية في الجولة الأولى.
بيراميدز (1)

بيراميدز يسعى لخطف صدارة الدوري عبر بوابة طنطا

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق سامي، ويعاونه الثنائي محمد عزازي ومصطفى حسين، بينما سيكون نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
أرسنال (5)

«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، إذ تقام في الثالثة عصرًا مباراة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز أمام طنطا، ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة في الساعة الثامنة مساءً، كما سنكون على موعد مع بداية مباريات الدوري الأوروبي في الساعة السابعة إلا 5 دقائق بمواجهة مانشستر يونايتد مع مضيفه ألكمار الهولندي، ويستضيف سبورتنج براجا الذي يلعب له المصري أحمد حسن (كوكا) فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وفي مواجهة قوية يستضيف فريق بيشكتاش الذي يضم المصري محمد النني، فريق وولفر هامبتون.
رينيه فايلر (8)

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لإسقاط «إنتاج مختار»

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الصباحي، ويعاونه الثنائي سمير جمال وأحمد نوفال، بينما سيكون محمد سلامة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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