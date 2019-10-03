بالأرقام.. ماذا قدم ديسابر أمام طنطا وأيمن المزين؟

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

ديسابر

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إنبي برباعية في الجولة الأولى.

وتشير الأرقام إلى أن طنطا وبيراميدز تواجها من قبل في الدوري مرتين، فاز بيراميدز في لقاء، وحسم التعادل اللقاء الآخر، وسجل بيراميدز في شباك طنطا 3 أهداف، بينما سجل طنطا هدفين في شباك بيراميدز. كما أن الفريقين تواجها مرة في بطولة كأس مصر، وبالتحديد في أكتوبر 2018، وتغلب بيراميدز على طنطا بثلاثة أهداف

وتشير الأرقام إلى أن طنطا وبيراميدز تواجها من قبل في الدوري مرتين، فاز بيراميدز في لقاء، وحسم التعادل اللقاء الآخر، وسجل بيراميدز في شباك طنطا 3 أهداف، بينما سجل طنطا هدفين في شباك بيراميدز.



كما أن الفريقين تواجها مرة في بطولة كأس مصر، وبالتحديد في أكتوبر 2018، وتغلب بيراميدز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدور الأول.



وواجه الفرنسي سباستيان ديسابر، فريق طنطا من قبل، مرة وحيدة، حين كان مدربًا لفريق الإسماعيلي، وتغلب ديسابر على طنطا بهدف نظيف، في نوفمبر 2017، ببطولة الدوري.



سباستيان ديسابر واجه أيضًا أيمن المزين من قبل، مرة وحيدة، كانت في كأس مصر، وبالتحديد في ديسمبر 2017، كان حينها ديسابر مدربًا للإسماعيلي، بينما كان المزين مدربًا لإف سي مصر، وفاز ديسابر بهدف نظيف.

