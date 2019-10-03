الزمالك ضيفًا ثقيلا على «مقاصة ميدو» في الدوري

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

الزمالك - مصر للمقاصة

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، بينما سيكون عبد العزيز السيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميتشو، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري

ويحتل المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى.



وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميتشو، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28.1 عام، ويمتلك الفريق الفيومي 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و43 لاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 22.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27 عاما، ويمتلك أبناء القلعة البيضاء 12 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 6 لاعبين أجانب.