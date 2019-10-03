المقاصة يتفوق على الزمالك في مواجهات الدوري

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

الزمالك - مصر للمقاصة

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق مصر للمقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28.1 عام، ويمتلك الفريق الفيومي 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و43 لاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 22.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27 عاما، ويمتلك

وتبلغ القيمة السوقية لفريق مصر للمقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28.1 عام، ويمتلك الفريق الفيومي 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و43 لاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 22.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27 عاما، ويمتلك أبناء القلعة البيضاء 12 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 6 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى أن مصر للمقاصة واجه الزمالك في بطولة الدوري من قبل في 12 مباراة، فاز الفريق الفيومي في 6 مواجهات، وفاز أبناء القلعة البيضاء في 5 مواجهات، بينما فرض التعادل نفسه في لقاء، وسجل المقاصة في شباك الزمالك 18 هدفًا، بينما سجل أبناء القلعة البيضاء في شباك الفريق الفيومي 19 هدفًا.

