«ميدو VS الزمالك».. تعادل يتيم في 4 مواجهات

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

أحمد حسام "ميدو"

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وتشير الأرقام إلى أن مصر للمقاصة واجه الزمالك في بطولة الدوري من قبل في 12 مباراة، فاز الفريق الفيومي في 6 مواجهات، وفاز أبناء القلعة البيضاء في 5 مواجهات، بينما فرض التعادل نفسه في لقاء، وسجل المقاصة في شباك الزمالك 18 هدفًا، بينما سجل أبناء القلعة البيضاء في شباك الفريق الفيومي 19 هدفًا. وواجه أحمد

وتشير الأرقام إلى أن مصر للمقاصة واجه الزمالك في بطولة الدوري من قبل في 12 مباراة، فاز الفريق الفيومي في 6 مواجهات، وفاز أبناء القلعة البيضاء في 5 مواجهات، بينما فرض التعادل نفسه في لقاء، وسجل المقاصة في شباك الزمالك 18 هدفًا، بينما سجل أبناء القلعة البيضاء في شباك الفريق الفيومي 19 هدفًا.



وواجه أحمد حسام "ميدو"، فريق الزمالك من قبل في 4 مواجهات، لم يفز مطلقا، وخسر في ثلاث مواجهات، وتعادل في لقاء، وسجل ميدو في شباك القلعة البيضاء هدفين، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.



وواجه الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" فريق مصر للمقاصة مرة وحيدة كانت منذ أيام وبالتحديد في 28 أغسطس الماضي، في ربع نهائي كأس مصر، وتغلب ميتشو على الفريق الفيومي بهدف نظيف.

