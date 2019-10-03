ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لإسقاط المقاصة

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

ميتشو

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: - حراسة المرمى: محمد عواد. - خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز. - خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود شيكابالا، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم. - خط الهجوم: مصطفى محمد. وتشير الأرقام إلى أن مصر للمقاصة واجه الزمالك في بطولة