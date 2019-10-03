مرتضى منصور لمحمد صلاح: شرف لك ارتداء قميص المنتخب

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

محمد صلاح

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما صرح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن اللاعب لن يحضر في معسكر الفريق بالتوقف الدولي المقبل، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم إفريقيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم» عبر برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «حزين من محمد صلاح بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل».

وأوضح مرتضى: «أقول لعمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مصر أكبر من أي أحد، صلاح رافض المنتخب فليكن خارج المنتخب. أتمنى من اتحاد الكرة الشفافية واتخاذ موقف ضد أي لاعب يرفض تمثيل منتخب بلاده»، مختتمًا: «شرف ليك يا صلاح أن ترتدي قميص المنتخب، لا تُغضب شعب مصر

وأوضح مرتضى: «أقول لعمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مصر أكبر من أي أحد، صلاح رافض المنتخب فليكن خارج المنتخب. أتمنى من اتحاد الكرة الشفافية واتخاذ موقف ضد أي لاعب يرفض تمثيل منتخب بلاده»، مختتمًا: «شرف ليك يا صلاح أن ترتدي قميص المنتخب، لا تُغضب شعب مصر منك، لأن ليفربول لن يدوم لك وستعود إلى وطنك يومًا ما».



وكان حسام البدري قال في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح يعاني من بعض الإجهاد بسبب ضغط المباريات؛ ولذلك لن يكون في التوقف المقبل أمام بتسوانا، لكن بدايةً من تصفيات أمم إفريقيا سيكون معنا. تحدثت إلى صلاح خلال اليومين الماضيين، وكذلك أحمد حجازي، وجرى تواصل مع محمد النني من خلال الرسائل النصية».



