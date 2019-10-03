مرعي يقود تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

المقاصة

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع للمقاصة: - حراسة المرمى: محمود حمدي. - خط الدفاع: أحمد عبد العزيز مودي، عاصم سعيد، حسني فتحي، أحمد محسن. - خط الوسط: خالد أوتشو، صلاح ريكو، محمد إبراهيم، بولان فوافي. - خط الهجوم: أودو موسيس، عمرو مرعي. وتبلغ القيمة السوقية لفريق مصر للمقاصة 6.95 مليون يورو،