رياضة

مرعي يقود تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
المقاصة
المقاصة
يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.
وفي ما يلي التشكيل المتوقع للمقاصة:  - حراسة المرمى: محمود حمدي.  - خط الدفاع: أحمد عبد العزيز مودي، عاصم سعيد، حسني فتحي، أحمد محسن. - خط الوسط: خالد أوتشو، صلاح ريكو، محمد إبراهيم، بولان فوافي. - خط الهجوم: أودو موسيس، عمرو مرعي. وتبلغ القيمة السوقية لفريق مصر للمقاصة 6.95 مليون يورو،
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ماني

فابريجاس: ماني ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم

أشاد الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب فريق موناكو الفرنسي، بالدولي السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تمكن فريقه الريدز من تحقيق الفوز على ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث نشر فابريجاس تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بالنسبة لي، ساديو ماني يعد من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم، سيظل ذلك لفترة من الوقت. إنه في مستوى عال».
محمد-صلاح (1)

مرتضى منصور لمحمد صلاح: شرف لك ارتداء قميص المنتخب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما صرح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن اللاعب لن يحضر في معسكر الفريق بالتوقف الدولي المقبل، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم إفريقيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم» عبر برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «حزين من محمد صلاح بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل».
ميشو-سريدو (1)

ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لإسقاط المقاصة

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.
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ميشو-سريدو (1)

ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لإسقاط المقاصة

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.
ميدو - مصر للمقاصة (2)

«ميدو VS الزمالك».. تعادل يتيم في 4 مواجهات

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.
الزمالك-المقاصة (13)

المقاصة يتفوق على الزمالك في مواجهات الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.
الزمالك-المقاصة (11)

الزمالك ضيفًا ثقيلا على «مقاصة ميدو» في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، بينما سيكون عبد العزيز السيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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