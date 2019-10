فابريجاس: ماني ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم

وأفلت ليفربول الإنجليزي من مفاجآت ريد بول سالزبورج النمساوي، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان الريدز قد خسر في الجولة الأولى أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، والتي جمعتهما على ملعب سان باولو.

ويستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره ليستر سيتي في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب الأنفيلد.

Mané for me is top 3 players in the world and has been for a while. Top top level.