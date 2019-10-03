فابريجاس: ماني ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

ساديو ماني

أشاد الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب فريق موناكو الفرنسي، بالدولي السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تمكن فريقه الريدز من تحقيق الفوز على ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث نشر فابريجاس تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بالنسبة لي، ساديو ماني يعد من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم، سيظل ذلك لفترة من الوقت. إنه في مستوى عال».

وأفلت ليفربول الإنجليزي من مفاجآت ريد بول سالزبورج النمساوي، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان الريدز قد خسر في الجولة الأولى أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، والتي جمعتهما على