رياضة

فابريجاس: ماني ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
ساديو ماني
ساديو ماني
أشاد الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب فريق موناكو الفرنسي، بالدولي السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تمكن فريقه الريدز من تحقيق الفوز على ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث نشر فابريجاس تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بالنسبة لي، ساديو ماني يعد من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم، سيظل ذلك لفترة من الوقت. إنه في مستوى عال».
وأفلت ليفربول الإنجليزي من مفاجآت ريد بول سالزبورج النمساوي، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان الريدز قد خسر في الجولة الأولى أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، والتي جمعتهما على
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مصر للمقاصة (3)

مرعي يقود تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.
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مرتضى منصور لمحمد صلاح: شرف لك ارتداء قميص المنتخب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما صرح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن اللاعب لن يحضر في معسكر الفريق بالتوقف الدولي المقبل، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم إفريقيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم» عبر برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «حزين من محمد صلاح بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل».
ميشو-سريدو (1)

ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لإسقاط المقاصة

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.
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صلاح-وماني‎

ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
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كلوب يعلن جاهزية ماني وتطور حالة أليسون

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بتطور أداء الكاميروني جويل ماتيب، كما أعلن عودة ساديو ماني وأليسون إلى التدريبات من جديد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة شيفيلد يونايتد بالبريميرليج، علمًا بأن الريدز يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات. وقال مدرب ليفربول: "نريد ألا يشعر شيفيلد يونايتد بعدم الراحة بقدر الإمكان، لا نريد التصرف كفريق كبير، بل نريد أن نحارب كمنافس، وسوف يلعب شيفيلد على أرضية ميدانه، لكن هل يعني ذلك أنهم سيركضون أكثر منا، أو يقاتلون أكثر منا؟ لا، لاعبو الفريق بخير".
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محمود فايز عن صلاح: إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم

علق محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر على أزمة محمد صلاح وحذفه علم مصر من من حسابه الرسمي على تويتر أن محمد صلاح إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم عالمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم. بيزعل.. بيتنرفز.. بني آدم له مشاعر، تخيل أبوك في حفلة تخرجك قصاد كل الناس تخلى عنك (حتى لو بدون قصد) تخيلت؟ بس خلاص..!! ومحمد اتسرع في إنه شال صفة لاعب منتخب مصر من تويتر.. بس افتكر وبص فوق.. هو إنسان وبشر وممكن يغلط.. والسلام عليكم".
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نجم ليفربول يحذف حسابه الشخصي على «تويتر»

قام الدولي الإسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، بحذف حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بعد تلقيه انتقادات مسيئة عقب هزيمة ليفربول أمام نابولي في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020، حيث تسبب روبرتسون الظهير الأيسر للريدز في ركلة الجزاء التي منحت نابولي التقدم في الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يضاعف نجم نابولي لورينتي النتيجة للفريق الساحلي الإيطالي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
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