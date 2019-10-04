عادات سيئة في القيادة تؤدي لانهيار سيارتك

تتأثر السيارات بشكل واضح بالعديد من العادات اليومية أثناء القيادة، حيث تؤدي إلى بعض المشكلات الفنية، التي قد تنهي كفاءة السيارة وتؤدي إلى إهلاكها
لا شك أن السيارات تتأثر كفاءتها الفنية وفقًا للعديد من العوامل، سواء تلك التي تتعلق بالصناعة أو حتى الاستخدام الشخصي لقائدها، ولذلك فإن بعض الممارسات والعادات السيئة في التعامل مع السيارة تأتي على رأس الأمور التي تقلل من كفاءة السيارة.
وعلى مستوى القيادة، قد تكون هناك العديد من الأمور والعادات التي يمارسها قائد السيارة بشكل يومي أثناء التعامل معها، هي السبب الرئيس في تلف المحرك وفقدانه لقدرته على مواصلة العمل بشكل مستمر، الأمر الذي يحرم السيارة من الكفاءة.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الأخطاء الشائعة المُقللة من كفاءة السيارة، والتي يرتكبها قائدها بشكل دائم في صورة عادات خاطئة.
إهمال تسخين المحرك
تحت ضغط الحياة والإيقاع السريع، يلجأ البعض لإغفال أهمية تسخين محرك السيارة لفترة من المفترض أن تصل إلى دقيقتين، وهو الأمر الذي يعد أحد أخطر العيوب التي قد
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الأخطاء الشائعة المُقللة من كفاءة السيارة، والتي يرتكبها قائدها بشكل دائم في صورة عادات خاطئة.
إهمال تسخين المحرك
تحت ضغط الحياة والإيقاع السريع، يلجأ البعض لإغفال أهمية تسخين محرك السيارة لفترة من المفترض أن تصل إلى دقيقتين، وهو الأمر الذي يعد أحد أخطر العيوب التي قد تضر بالسيارة ومحركها، لا سيما أن الأجزاء المكونة له ليست في حالة استعداد تام للسير، الأمر الذي قد يؤدي على المدى البعيد إلى مشكلات فنية في السيارة ومحركها.
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وحال استمرار إهمال هذا الأمر الحيوي بالنسبة للسيارة، فإن المحرك قد يتعطل بشكل شبه كلي في فترة أقصر مما كان متوقعا، وذلك نظرًا لتعرضه إلى مشكلات فنية ضخمة.
الرجوع للخلف
ضبط ناقل الحركة على الرجوع إلى الخلف هو أمر يحرك معظم أجزاء المحرك ويمنحه قوة إضافية تعادل السرعة الثالثة في السير للأمام، ولذلك فإن تغيير اتجاه السيارة دون توقف عجلاتها تمامًا، هو أمر يضر بشكل كلي بالسيارة، وقد يكون عقابها لقائدها هو إتلاف وحدة التروس، وهي الجزء الأغلى في تكوين محرك السيارة، ولذلك فإن الانتباه لمثل هذه الأمور يمد في عمر السيارة ويحافظ على كفاءتها الفنية، خاصة إذا ما حصلت على العناية اللازمة لذلك.
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الحمل الزائد
مُخطئ من يظن أن السيارة تمتلك قدرة لا نهائية على حمل الأشياء والأثقال، بما في ذلك أوزان الركاب، حيث إنها تتأثر بشكل واضح وقوي بزيادة الحمولة التي ترفعها عن الأرض، وعندما تصل إلى مستوى لا يمكن تحمله، تتأثر العديد من الأنظمة والمكونات بالسيارة بشكل واضح، وعلى رأسها المحرك ونظام التعليق "العفشة"، بالإضافة إلى أن ذلك يؤثر بالسلب على كفاءة السيارة بشكل عام في المستقبل، وبالأخص مع استمرار الاستخدام بصورة خاطئة.
تغيير الزيت
لا شك أن تغيير زيوت المحرك من أهم عناصر الصيانة الدورية التي يجب على المرء القيام بها من حين إلى آخر، وبطبيعة الحالي تتأثر السيارة بقوة بإهمال هذا العامل، لا سيما إذا ما وصل الفارق الزمني بين كل تغيير والآخر إلى مستويات تؤدي إلى استهلاك الزيت الموضوع في المحرك بشكل كامل، وحينها، يكون على المرء أن يدفع الثمن غاليًا، وبالأخص لأن الزيوت مسؤولة عن تقليل مستوى الاحتكاك في المحرك، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل القريب.
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ضغط هواء الإطارات
تبدو الإطارات أيضًا واحدة من الأجزاء التي تلقى إهمالا كبيرًا من جانب قائدي السيارات بشكل عام، حيث يؤدي التغاضي عن التأكد من كفاءة ضغط الهواء في الإطارات إلى أزمات كبيرة على مستوى المحرك ونظام التعليق، بالإضافة إلى أن غياب التوازن عن ضغط الهواء في الإطارات من الأمور التي تؤثر بقوة على استهلاك الوقود والأداء بشكل عام، كما أن استمرار الإهمال قد يؤدي إلى أزمات بالغة الصعوبة في المحرك والعفشة.