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عادات سيئة في القيادة تؤدي لانهيار سيارتك

تتأثر السيارات بشكل واضح بالعديد من العادات اليومية أثناء القيادة، حيث تؤدي إلى بعض المشكلات الفنية، التي قد تنهي كفاءة السيارة وتؤدي إلى إهلاكها
تحرير:محمود نبيل ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
محرك السيارة
محرك السيارة
لا شك أن السيارات تتأثر كفاءتها الفنية وفقًا للعديد من العوامل، سواء تلك التي تتعلق بالصناعة أو حتى الاستخدام الشخصي لقائدها، ولذلك فإن بعض الممارسات والعادات السيئة في التعامل مع السيارة تأتي على رأس الأمور التي تقلل من كفاءة السيارة. وعلى مستوى القيادة، قد تكون هناك العديد من الأمور والعادات التي يمارسها قائد السيارة بشكل يومي أثناء التعامل معها، هي السبب الرئيس في تلف المحرك وفقدانه لقدرته على مواصلة العمل بشكل مستمر، الأمر الذي يحرم السيارة من الكفاءة.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الأخطاء الشائعة المُقللة من كفاءة السيارة، والتي يرتكبها قائدها بشكل دائم في صورة عادات خاطئة. إهمال تسخين المحرك تحت ضغط الحياة والإيقاع السريع، يلجأ البعض لإغفال أهمية تسخين محرك السيارة لفترة من المفترض أن تصل إلى دقيقتين، وهو الأمر الذي يعد أحد أخطر العيوب التي قد
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