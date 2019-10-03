جريمة

غلق محور 26 يوليو جزئيا لصيانة الفواصل العرضية

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
محور 26 يوليو
محور 26 يوليو
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق محافظة الجيزة عن غلق مطلع محور 26 يوليو القادم من شارع السودان ومنزل المحور المتجه لشارع السودان بشكل جزئي لإصلاح الفاوصل العرضية فى إطار تنفيذ أعمال صيانة وإزالة المعوقات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة، وذلك وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك بدءاً من الساعة 12صباح غد الجمعة وحتى الخامسة صباح الأحد المقبل، وكذا الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 11 أكتوبر وحتى الخامسة صباح الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.
و غلق جزئي لمطلع ومنزل المحور للقادم من وإلى شارع السودان بدوره، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الإدارة العامة للمرور قامت بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال بالكامل للتسهيل علي قائدي المركبات ومساعدتهم في الاتجاهات الجديدة، مؤكدًا على توجية الشركات المنفذة للأعمال بالالتزام
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جمعت 43 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الاستثمار العقاري بالنزهة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري بالنزهة، وتقدم نحو 12 شخصا ببلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 15 قضية تبديد وشيكات، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها.
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ليلة الغدر والدماء.. 5 مشاهد من مذبحة أبو النمرس

قبيل أحد عشر عاما تزوج "أسعد جلال" من "شيماء" التي تتمتع بقدر كبير من الطيبة والخلق، جعلتها تتربع على عرش قلبه، ما جعله يفعل المستحيل من أجل إرضائها وتلبية طلباتها، كانت الزوجة "وش الخير" على"أسعد"، إذ توسعت تجارته في الماشية، فضلا عن مساعدته في زرع قطعة أرض قريبة من منزلهما بقرية الجلحوة التابعة لمركز أبو النمرس.. سنوات من السعادة والرضا، اكتملت فرحتهمم عندما رزقهم الله بـ"دينا" و"عامر"، إلا أن شيطان الإنس لم يتركهما وشأنهما، وقرر أن يهدم كل شيء بعدما أكلته نار الانتقام فهدم الفرحة واغتال الضحكة وسرق حياتهم، وترك البيت تنعق فوق سطحه الغربان.
مطار-القاهرة

ضبط راكبة مصرية بأقراص مخدرة وأدوية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، من إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، حيث اشتبه مأمور اللجنة فى راكبة مصرية تحمل 3 حقائب حاولت استغلال الزحام وادعت قدومها على الطائرة رغم أن حقائبها تحمل رقم رحلة أثينا، وبدت عليها علامات الارتباك عند سؤالها إذا كان معها بضائع أو أشياء ممنوعة.
الزوجة المجني عليها

بعد حبس القاتل.. التفاصيل الكاملة لمذبحة أبو النمرس

محفظة قرآن، تحفظه لأطفال قريتها والسيدات الراغبات فى ذلك بقرية "الريغة" بناحية أبو مسلم بمركز الجيزة بالعياط، زوجها يعمل تاجرا وهو من أسرة ميسورة الحال، لديهم 3 أطفال، أكبرهم طفلة 10 سنوات، وولد عمره 9 سنوات، ومنذ فترة تعرضت الأسرة لحادث سرقة غامض، إذ اختفى مبلغ 20 ألف جنيه كان التاجر يحتفظ به داخل مسكنه، وأثيرت تساؤلات عدة حول من يجرؤ على أن يقتحم بيت عائلة ويسرق أهله بتلك المنطقة الريفية. واتهمت زوجة التاجر شابا من العائلة هو نجل شقيق زوجها، لينهي ذلك الاتهام حياتها وابنتها فيما بعد.
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اشارة-مرور (4)

تحرير 4483 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملاتهم الانضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و483 مخالفة مرورية متنوعة.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
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مخالفات الانتظار الخاطئ تضرب شوارع الجيزة

رحلة يومية وهدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3685 مخالفة مرورية متنوعة.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (1)

مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلى محور 26 يوليو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة أعلى محور 26 يوليو، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الطريق القادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، وتلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعنية بوقوع حادث مروري أعلى المحور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الضحايا والمصابين للمستشفى، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر لميدان لبنان، ما أدى إلى انقلابها، تم الدفع بتعزيزات من رجال المرور مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير.
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