غلق محور 26 يوليو جزئيا لصيانة الفواصل العرضية

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

محور 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق محافظة الجيزة عن غلق مطلع محور 26 يوليو القادم من شارع السودان ومنزل المحور المتجه لشارع السودان بشكل جزئي لإصلاح الفاوصل العرضية فى إطار تنفيذ أعمال صيانة وإزالة المعوقات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة، وذلك وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك بدءاً من الساعة 12صباح غد الجمعة وحتى الخامسة صباح الأحد المقبل، وكذا الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 11 أكتوبر وحتى الخامسة صباح الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.

و غلق جزئي لمطلع ومنزل المحور للقادم من وإلى شارع السودان بدوره، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الإدارة العامة للمرور قامت بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال بالكامل للتسهيل علي قائدي المركبات ومساعدتهم في الاتجاهات الجديدة، مؤكدًا على توجية الشركات المنفذة للأعمال بالالتزام

و غلق جزئي لمطلع ومنزل المحور للقادم من وإلى شارع السودان



بدوره، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الإدارة العامة للمرور قامت بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال بالكامل للتسهيل علي قائدي المركبات ومساعدتهم في الاتجاهات الجديدة، مؤكدًا على توجية الشركات المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواعيد المحددة فى التنفيذ لعدم التأثير على الحركة المرورية لما للمحور من أهمية.



وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات بالالتزام بتوجيهات اللجان المرورية لتجنب الازدحام المروري خلال تنفيذ أعمال الصيانة.



