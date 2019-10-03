رياضة

مرتضى منصور يحذر فاطمة سامورا من مجاملة بطل السنغال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرفة على «الكاف»، حيث قال في تصريحات تليفزيونية، إنه يحذر فاطمة سامورا من مجاملة الفريق السنغالي جينراسيون فوت في أزمة لقاء إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "اللوائح والخطابات الرسمية الصادرة من الكاف، تقف في صف الزمالك، خطاب الاتحاد السنغالي الداعم لجينراسيون يعج بالأكاذيب، لأن الخصم لم يتعرض في مصر لأي مضايقات، لن نترك حقوقنا ونترقب القرار النهائي بخصوص صعود الزمالك لدور المجموعات".
وكان فريق جينراسيون قد رفض الذهاب إلى ملعب برج العرب في إياب دور الـ 32 بدوري الأبطال من أجل خوض مباراة الزمالك، بسبب نقل اللقاء من ملعب بتروسبورت وتأجيله لمدة 24 ساعة دون أسباب مقنعة، على حد وصف مسؤولي النادي السنغالي، حيث قدم النادي السنغالي، شكوى للكاف ضد الزمالك بداعي أن الفريق الأبيض قرر تغيير
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رينيه فايلر

وائل جمعة يشيد بأداء الأهلي تحت قيادة فايلر

أشاد وائل جمعة نجم دفاع فريق الأهلي والمنتخب السابق بأداء الأحمر في الولاية التدريبية الجديدة للسويسري رينيه فايلر، حيث نشر وائل جمعة عبر تويتر إحصائية للأهلى مع فايلر وعلق قائلًا: «الأهلى فى الطريق الصحيح مع فايلر. بالتوفيق فى القادم إن شاء الله». وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري، سجل رمضان صبحي هدف التقدم، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وجونيور أجاي الهدف الثالث، واختتم وليد سليمان رباعية الأحمر.
خالد-قمر-الاتحاد

4 مهاجمين على رادار حسام البدري لمعسكر أكتوبر

علمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، وضع 4 مهاجمين في حساباته خلال معسكر أكتوبر الجاري للاختيار بينهم، فوضع البدري كلا من خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، وأحمد علي مهاجم بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحة، وعمرو مرعي مهاجم المقاصة، ضمن اهتماماته خلال الأيام الجارية، ويخوض المنتخب الوطني مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.
مصر-وزيمبابوي (9)

تعرف على ترتيب «كباتن» المنتخب بعد استبعاد صلاح

كشفت مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم عن ترتيب كباتن منتخب مصر، قبل معسكر أكتوبر الجاري، والذي يتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، وعلمت «التحرير» أن ترتيب كباتن المنتخب جاء كالتالي: (أحمد فتحي - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد حجازي - عمر جابر - أحمد الشناوي)، كما علمت «التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، كان يرغب في منح الشارة إلى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلا أن وجود اتجاه قوي لاستبعاده بسبب الإجهاد حال دون ذلك.
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عمرو الجنايني (3)

الجبلاية تتدخل لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

علمت "التحرير"، أن مسئولي اتحاد الكرة، تدخلوا لحل أزمة ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، بعد أن منع مسئولو ملعب بتروسبورت، الدخول لخوض التدريب الختامي، وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف، لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، وبناءً عليه اعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، آخر التطورات في حالة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك قبل العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المباريات، موضحا أن فتحي سافر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة في المباريات. وأضاف أمير: "هذه المرحلة هي الأخيرة في علاج مصطفى فتحي بعد خضوعه للجراحة"، موضحا أيضا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا.
مبارة- السوبر (6)

سر رفض لاعبي الزمالك استلام ميداليات السوبر

انسحب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مراسم تسليم ميداليات وجوائز السوبر المصري، بعدما خسر أمام الاهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، بسبب تعرض اللاعبين ورئيس النادي مرتضى منصور وشيكابالا للسباب بشكل شديد من جانب جماهير الأهلي، ما دفع رئيس القلعة البيضاء لمطالبة لاعبيه بعدم الصعود إلى منصة التتويج لإستلام ميداليات المركز الثاني وأستجاب لاعبو الزمالك وغادروا ملعب المباراة. وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.
محمود -أبو -رجيلة‎

في عيد ميلاده.. أبو رجيلة صانع البطولات والمجد للزمالك

يحتفل محمود أبو رجيلة، أحد رموز نادي الزمالك اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر بعيد ميلاده الــ78، حيث يعد نجم القلعة البيضاء، واحدًا من أفضل لاعبي ومدربي الكرة المصرية، لسنوات طويلة، كان لاعبًا خلوقًا داخل الملعب وخارجه، كما أنه نجح كمدرب، وصنع تاريخا حافلا بالإنجازات والبطولات في السنوات الأخيرة، كثيرا ما عانى الزمالك، ضل الطريق ولم يجد من اعتاد على إعادة إحيائه كما اعتاد هو.. من أهم الرموز التي تدين لهم جماهير القلعة البيضاء بانتشال فريقهم من أي أنفاق مهما بلغ ظلامها.
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