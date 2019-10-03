مرتضى منصور يحذر فاطمة سامورا من مجاملة بطل السنغال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

مرتضى منصور

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرفة على «الكاف»، حيث قال في تصريحات تليفزيونية، إنه يحذر فاطمة سامورا من مجاملة الفريق السنغالي جينراسيون فوت في أزمة لقاء إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "اللوائح والخطابات الرسمية الصادرة من الكاف، تقف في صف الزمالك، خطاب الاتحاد السنغالي الداعم لجينراسيون يعج بالأكاذيب، لأن الخصم لم يتعرض في مصر لأي مضايقات، لن نترك حقوقنا ونترقب القرار النهائي بخصوص صعود الزمالك لدور المجموعات".

وكان فريق جينراسيون قد رفض الذهاب إلى ملعب برج العرب في إياب دور الـ 32 بدوري الأبطال من أجل خوض مباراة الزمالك، بسبب نقل اللقاء من ملعب بتروسبورت وتأجيله لمدة 24 ساعة دون أسباب مقنعة، على حد وصف مسؤولي النادي السنغالي، حيث قدم النادي السنغالي، شكوى للكاف ضد الزمالك بداعي أن الفريق الأبيض قرر تغيير