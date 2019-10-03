شوبير يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك وجينيراسيون

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

الزمالك وجينيراسيون

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سيصدر قرارا بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2020، بعدما تعذر إقامتها فى الموعد المحدد لها من قبل، الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، إذ أكد "شوبير" خلال برنامجه الإذاعى على راديو "أون سبورت إف إم"، أن معلومة إقامة المباراة حصل عليها من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي، على أن يتحدد بناءً على نتيجة مباراة الإياب الفريق المتأهل من الزمالك وجينيراسيون إلى دور المجموعات.

وواصل شوبير خلال تصريحاته أن الاتحاد الإفريقي سيتدارك الخطأ الذي وقع فيه، بعد قرار نقل المباراة بين الزمالك وجينيراسيون فوت، من بتروسبورت إلى برج العرب، دون الحصول على موافقة من الفريق السنغالى. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز جينيراسيون بنتيجة 2-1، ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف فى