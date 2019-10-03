رياضة

شوبير يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك وجينيراسيون

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سيصدر قرارا بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2020، بعدما تعذر إقامتها فى الموعد المحدد لها من قبل، الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، إذ أكد "شوبير" خلال برنامجه الإذاعى على راديو "أون سبورت إف إم"، أن معلومة إقامة المباراة حصل عليها من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي، على أن يتحدد بناءً على نتيجة مباراة الإياب الفريق المتأهل من الزمالك وجينيراسيون إلى دور المجموعات.
وواصل شوبير خلال تصريحاته أن الاتحاد الإفريقي سيتدارك الخطأ الذي وقع فيه، بعد قرار نقل المباراة بين الزمالك وجينيراسيون فوت، من بتروسبورت إلى برج العرب، دون الحصول على موافقة من الفريق السنغالى. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز جينيراسيون بنتيجة 2-1، ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف فى
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أيمن يونس يهاجم مسؤولى فريق جينيراسيون السنغالى

هاجم أيمن يونس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطنى السابق بعثة فريق جينيراسيون بطل السنغال، وذلك عقب إصرار مسئولى النادى على عدم الذهاب لملعب المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد أمام الفريق الأبيض فى تمام الساعة الثامنة مساء في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، حيث أكد أن تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومة من عدم خوضهم للقاء وتمسكهم باللعب على ملعب بتروسبورت بالرغم من موافقة الكاف على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد في برج العرب بدلا من مساء أمس السبت.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الأزمة مستمرة.. منع جينيراسيون فوت من دخول بتروسبورت

تواجدت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لخوض المران الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ووجه مسئولو ملعب بتروسبورت، صدمة لبعثة الفريق السنغالى وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد من أجل خوض التدريب الأخير عليه، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، لذلك تعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
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ميتشو: جينيراسيون فريق قوي واستغل الأرض والجمهور

أكد المدرب الصربي ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الهدف الذي سجله فريقه في شباك جينيراسيون فوت السنغالي، مهم للغاية رغم خسارة الأبيض بهدفين مُقابل هدف، وقال ميتشو في تصريحاته عقب اللقاء "مباراة اليوم انتهت والفريق كان لديه خطة واستراتيجية واعتمد على ترحيل الكرة من أجل تنفيذ الخطة".. وأشار المدرب الصربي، إلى أن الفريق السنغالي كانت لديه ميزة اليوم وهي اللعب على أرضه ووسط جماهيره وهي الميزة التي ستكون لنا في مباراة العودة.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الزمالك يسقط في السنغال أمام جينراسيون بدوري الأبطال

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، المباراة بدأت بشكل هجومي من جانب لاعبي الأبيض إلا أن الدقائق الأولى من الشوط الأول لم تشهد تهديد حقيقي، وعلى عكس سير المباراة استغل مامي ليمامولاي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتمكن من هز الشباك لحظة خروج محمد أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
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