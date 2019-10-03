استبدلي منظف الوجه في الخريف للحصول على عناية فائقة

الشفاه هي واحدة من أوائل الأماكن التي تعكس الطقس الخريفي الجاف، كما أنها واحدة من أكثر الأجزاء المهملة في الجسم، وبناء على ذلك يمكن أن يؤدي الخريف إلى شفاه جافة ومشقوقة
الخريف له نسماته الخاصة، لا أحد ينكر أنه فصل تغير كل شيء، بما في ذلك الشعر والبشرة، لذا يتعرض شعرك لتلف كبير، عليك أن تتعاملي معه، من خلال اتباع روتين علاجي يومي، للحفاظ على لمعان الشعر وقوة بصيلاته، كما أن البشرة تحتاج إلى اهتمام كبير، مثل استخدام المرطبات اليومية، ولا مانع من مقشر طبيعي، لإزالة الجلد الميت، وبالنسبة لأدوات التجميل، يجب التقليل من استخدامها، لتجعلي بشرتك مهيئة لدخول فصل الخريف، حيث تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل كبير، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
منذ أيام قليلة، بدأ فصل الخريف، وبالتالي فأنت بحاجة إلى اتباع بعض التغييرات، من أجل الحفاظ على صحة بشرتك، مثل الطريقة التي تقومين فيها بتغيير ملابس خزانتك، لاستقبال فصل جديد، تختلف فيه الأحوال الجوية كل يوم، وبالتالي إذ لم تضعى روتينا يوميا لك، يمكن لجميع هذه التغيرات أن تسبب العديد من المشكلات الصحية
منذ أيام قليلة، بدأ فصل الخريف، وبالتالي فأنت بحاجة إلى اتباع بعض التغييرات، من أجل الحفاظ على صحة بشرتك، مثل الطريقة التي تقومين فيها بتغيير ملابس خزانتك، لاستقبال فصل جديد، تختلف فيه الأحوال الجوية كل يوم، وبالتالي إذ لم تضعى روتينا يوميا لك، يمكن لجميع هذه التغيرات أن تسبب العديد من المشكلات الصحية لبشرتك، وبخاصة أولئك الذين يعانون من جفاف الجلد، فهم بحاجة للبحث عن مرطبات أكثر فاعلية في مثل هذه الفترات، إضافة إلى ذلك، لا يمكنك متابعة روتين العناية الصيفي، خلال موسم الخريف، كل ما تحتاجين إليه هو إضافة بعض من التغييرات المهمة، لتناسب فصلك الجديد، وما يلي بعض منها:
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1- قومى بتبديل منظف الوجه
الخطوة الأولى للعناية بالبشرة هي تغيير الروتين المتبع، فيميل الخريف إلى امتصاص رطوبة بشرتك، وجعلها جافة، لذا يكون من الأفضل تبديل منظف البشرة إلى نوع يتميز بمعدلات عالية من الترطيب، وبهذه الطريقة يمكنك معالجة مشكلة جفاف البشرة في أول خطوة تقومين بها.
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2- استخدام مرطب مناسب
المرطب من الأساسيات في أي روتين علاجي للبشرة بغض النظر عن الطقس، ويشبه في أهميته واقي الشمس، الذي يوصي به خبراء البشرة في فصل الصيف، ومع انخفاص مستوى الرطوبة خلال فصل الخريف، تصبح بشرتنا أكثر جفافًا، ولن يكون المرطب الذي كنت تستخدمينه في فصل الصيف رائعًا عن تطبيقه في الخريف، وإذا شعرت بالحيرة، يمكنك استخدام الزيوت الحيوية، نظرًا لأنها تتميز بمعدلات عالية من الترطيب، تمنح البشرة النعومة والانسيابية، على سبيل المثال زيت اللوز يتميز بفاعلية كبيرة في إعادة حيوية وشباب البشرة، لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات المهمة، بما في ذلك (E، A، B)، كما أنه يساعد في تأخير ظهور التجاعيد، كما أن زيت الزيتون يحتوي على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، وتعطي ترطيبا عميقا للبشرة.
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3-تقشير الجلد
يعتبر التقشير خطوة أساسية للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها، ومع انخفاض درجة الحرارة خلال الخريف، تزداد خلايا الجلد الميتة التي تتشكل على جلدك طوال اليوم، وللتخلص من خلايا الجلد الميتة، من المهم تقشير الجلد بانتظام، لكن تذكري أن الإفراط في التقشير في طقس الخريف الجاف قد يسبب الكثير من الضرر لبشرتك، لذا داومى على التقشير ولكن لا تفرطى في تطبيقه.
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4-استخدم أحمر شفاه لامع
الشفاه هي واحدة من أوائل الأماكن التي تعكس الطقس الخريفي الجاف، كما أنها واحدة من أكثر الأجزاء المهملة في الجسم، وبناء على ذلك يمكن أن يؤدي الخريف إلى شفاه جافة ومشقوقة، ولمنع ذلك يجب استخدام أحمر شفاه لامع بدلا من أن يكون غير لامع، فلا يقتصر الأمر على مظهرك فحسب، بل يحافظ على ترطيب شفتيك.
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