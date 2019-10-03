استبدلي منظف الوجه في الخريف للحصول على عناية فائقة

الشفاه هي واحدة من أوائل الأماكن التي تعكس الطقس الخريفي الجاف، كما أنها واحدة من أكثر الأجزاء المهملة في الجسم، وبناء على ذلك يمكن أن يؤدي الخريف إلى شفاه جافة ومشقوقة

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

حماية البشرة في الخريف

الخريف له نسماته الخاصة، لا أحد ينكر أنه فصل تغير كل شيء، بما في ذلك الشعر والبشرة، لذا يتعرض شعرك لتلف كبير، عليك أن تتعاملي معه، من خلال اتباع روتين علاجي يومي، للحفاظ على لمعان الشعر وقوة بصيلاته، كما أن البشرة تحتاج إلى اهتمام كبير، مثل استخدام المرطبات اليومية، ولا مانع من مقشر طبيعي، لإزالة الجلد الميت، وبالنسبة لأدوات التجميل، يجب التقليل من استخدامها، لتجعلي بشرتك مهيئة لدخول فصل الخريف، حيث تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل كبير، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

منذ أيام قليلة، بدأ فصل الخريف، وبالتالي فأنت بحاجة إلى اتباع بعض التغييرات، من أجل الحفاظ على صحة بشرتك، مثل الطريقة التي تقومين فيها بتغيير ملابس خزانتك، لاستقبال فصل جديد، تختلف فيه الأحوال الجوية كل يوم، وبالتالي إذ لم تضعى روتينا يوميا لك، يمكن لجميع هذه التغيرات أن تسبب العديد من المشكلات الصحية