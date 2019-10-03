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استبدلي منظف الوجه في الخريف للحصول على عناية فائقة

الشفاه هي واحدة من أوائل الأماكن التي تعكس الطقس الخريفي الجاف، كما أنها واحدة من أكثر الأجزاء المهملة في الجسم، وبناء على ذلك يمكن أن يؤدي الخريف إلى شفاه جافة ومشقوقة
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
حماية البشرة في الخريف
حماية البشرة في الخريف
الخريف له نسماته الخاصة، لا أحد ينكر أنه فصل تغير كل شيء، بما في ذلك الشعر والبشرة، لذا يتعرض شعرك لتلف كبير، عليك أن تتعاملي معه، من خلال اتباع روتين علاجي يومي، للحفاظ على لمعان الشعر وقوة بصيلاته، كما أن البشرة تحتاج إلى اهتمام كبير، مثل استخدام المرطبات اليومية، ولا مانع من مقشر طبيعي، لإزالة الجلد الميت، وبالنسبة لأدوات التجميل، يجب التقليل من استخدامها، لتجعلي بشرتك مهيئة لدخول فصل الخريف، حيث تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل كبير، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
منذ أيام قليلة، بدأ فصل الخريف، وبالتالي فأنت بحاجة إلى اتباع بعض التغييرات، من أجل الحفاظ على صحة بشرتك، مثل الطريقة التي تقومين فيها بتغيير ملابس خزانتك، لاستقبال فصل جديد، تختلف فيه الأحوال الجوية كل يوم، وبالتالي إذ لم تضعى روتينا يوميا لك، يمكن لجميع هذه التغيرات أن تسبب العديد من المشكلات الصحية
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مكياج الربيع رئيسية

اجعلي مظهرك طبيعيا بكريم الأساس المناسب لبشرتك

تبحث النساء عن الجمال بشتى الطرق حتى وإن كان بشكل غير طبيعي أو بوضع المكياج. وكريم الأساس من التركيبات الأساسية لدى النساء، حيث يعطي لمسة بسيطة ويخفي بعض العيوب دون أن يُحدث تغييرا في الشكل، وبناءً على ذلك أوضحت خبيرة التجميل شليو موريلو، تركيبة كريم الأساس الصحيحة وتطابق الدرجة مع البشرة في كل مرة تضعينه فيها. القاعدة الأولى تتمثل في اختيار اللون الذي يناسب البشرة ويمتزج معها بشكل طبيعي، ويخفي جميع العيوب، فالهدف من وضعه ليس تغيير لون البشرة. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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الأميرات يتميزن بالشعر الأسود.. اعرفي إزاي تعتني به؟

من وقت لآخر نميل إلى التغيير في كل شيء في حياتنا، نستيقظ ونأمل في بعض التغييرات الصغيرة، التي تشعرنا بالحياة، بما في ذلك الملابس الخاصة بنا، أو لون الشعر والتسريحة، ولكن عند الحديث عن الشعر الأسود، فهو يحتاج إلى عناية كبيرة، يقال دائمًا إن الأميرات هن من يتميزن بالشعر الأسود، لذا عليك باتباع روتين عناية يومي للتعزيز من صحة الشعر، مثل استخدام المرطبات، والابتعاد قليلا عن مجففات الشعر، ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وذلك حسبما ذكر موقع "stylecraze".
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لو بتستخدمي استشوار كثير.. احمي شعرك من التقصف

تختلف حياة الفتيات كثيرًا عن الرجال، في الصباح يبدأ الروتين اليومي للعناية بالبشرة والشعر، بالنسبة للبشرة، يمكنك استخدام المرطبات وماء الورد لإزالة الأتربة العالقة، أو بقايا المكياج، حاولي دائمًا تطبيق الوصفات الطبيعية، لأنها خالية تمامًا من أي آثار جانبية، على الجانب الآخر، الشعر أيضًا يحتاج إلى رعاية خاصة، حتى لا يتعرض للكسر أو التقصيف، وبالنسبة لمجفف الشعر، تقوم الفتيات في الصباح باستخدامه من أجل الحصول على مظهر منمق ولائق، ولكن قد يسبب تلف للشعر، نقلا عن "timesofindia".
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