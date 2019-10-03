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قرار جمهوري بالموافقة على منحة دولية بـ600 ألف دولار

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2019، بالموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي، من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء، والموقع بتاريخ 25 مارس 2019، وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدها في 24 يونيو 2019، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس.
من ناحية أخرى، بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، وجاء في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد".وأكد
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مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على توصيات بشأن إعادة تسعير الغاز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وذلك بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
مدارس التعليم الفني

التعليم: مناهج جديدة بالمدارس الفنية

قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، إن الوزارة عاكفة حاليا على إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني عن طريق تحديث المناهج القائمة لتكون مبنية على اكتساب الجدارات المهنية، بدلا من التركيز على المعارف فقط، والتفاعل مع الصناعات المعنية في تصميم البرامج وتقييم مدى اكتساب الطلاب للجدارات، جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، خلال احتفالية تكريم الشركة المصرية للاتصالات WE للطلاب والخريجين المتميزين من المدارس والمعاهد الفنية والصناعية الذين أكملوا فترة تدريبهم الصيفية بالشركة في أنشطة وخدمات فنية يحتاجها سوق الاتصالات.
طقس-حار (6)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، والأحمر شمالية غربية.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (2)

طلب إحاطة بشأن مخالفات تجار سيارات الحوداث

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون في المزادات الرسمية التي تشرف عليها الدولة، وتكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، لكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليأخذوا السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، موضحا أن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمي، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.
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احمد-الجارالله

أحمد الجارالله: السيسي قائد يعمل لمجد بلاده وليس لشخصه

أكد رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية العميد أحمد الجارالله، أن رد المصريين القوي على دعوات تنظيم "الإخوان" الإرهابي للتظاهر، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد يعمل لمجد بلاده وليس لمجده الشخصي. وقال الجارالله – في افتتاحية الجريدة بعددها الصادر اليوم الأحد، تحت عنوان "الشعب المصري اليقظ .. يدحر فلول الإخوان"، إن الشعب المصري يُسجَّل تأكيده صوابية الخيارات التي ذهب إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة بناء ما هدمته حركات الفوضى بعد 25 يناير 2011، وأدت إلى تخريب الاقتصاد الوطني، كما أدخلت مصر في متاهة الإرهاب، والتي كان يهدف منها تنظيم "الإخوان" الإرهابي المدعوم من قوى دولية، تخريب العالم العربي، لفشله في اعتلاء أنظمة الحكم فيه وإقامة دولته من خلال صناديق الاقتراع.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: نريد تنمية مستدامة بدلا من المنح (نص الكلمة)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة، وقال في كلمته: «لم يقتصر التزامنا بموضوعات الصحة على المستوى الوطني فحسب بل امتد لقارتنا الإفريقية، ضمن أولويات رئاساتنا للاتحاد الإفريقي، حيث نسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063».
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (1)

السيسي يصل مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره، ما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
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