قرار جمهوري بالموافقة على منحة دولية بـ600 ألف دولار

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2019، بالموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي، من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء، والموقع بتاريخ 25 مارس 2019، وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدها في 24 يونيو 2019، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس.

من ناحية أخرى، بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، وجاء في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد".وأكد