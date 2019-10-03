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نائب يطالب بتطبيق تجربة كولومبيا في التسويق للفلاحين

تحرير:أحمد جاد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
الزراعة في مصر - صورة أرشيفية
الزراعة في مصر - صورة أرشيفية
قال خالد مشهور نائب منيا القمح، في بيان له، اليوم الخميس، إن قطاع الفلاحين من أهم القطاعات المنتجة التي تعاني ظلما في مصر، ومع ذلك يتحملون ويصمدون من أجل مساندة الدولة، لكن لا يجب إغفال حقوقهم والضغط عليهم أكثر من اللازم، إذ أن مشكلة الفلاحين مع الوسطاء تتمثل في أنهم يشترون محاصيلهم مقابل جزء بسيط من سعر السوق، مضيفا أن هناك مشكلات كثيرة يعاني منها الفلاح أبرزها غياب نظام تسويق مناسب للمنتجات الزراعية وترك السوق لهوى التجار والوسطاء الذين يظلمون الفلاح مرة ويظلمون المستهلك مرة، وبالتالي فالمواطن يذهب ضحية لغياب التسويق الجيد.
وأوضح مشهور، أن الفلاحين مضطرون للبيع بالسعر الذى يفرضه الوسيط، أو ترك المحصول ليتعفن في الأرض، وبالتالي نحن أمام معادلة مختلة، الفلاحون يبيعون بأسعار متدنية، والمستهلكون يشترون بأسعار مضاعفة، وملايين الأطنان من الخضار والفاكهة تضيع وتتحلل بلا عائد بينما تمثل ثروة.وأشار إلى أن الحل في تقليل عدد الحلقات
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مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على توصيات بشأن إعادة تسعير الغاز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وذلك بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
مدارس التعليم الفني

التعليم: مناهج جديدة بالمدارس الفنية

قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، إن الوزارة عاكفة حاليا على إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني عن طريق تحديث المناهج القائمة لتكون مبنية على اكتساب الجدارات المهنية، بدلا من التركيز على المعارف فقط، والتفاعل مع الصناعات المعنية في تصميم البرامج وتقييم مدى اكتساب الطلاب للجدارات، جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، خلال احتفالية تكريم الشركة المصرية للاتصالات WE للطلاب والخريجين المتميزين من المدارس والمعاهد الفنية والصناعية الذين أكملوا فترة تدريبهم الصيفية بالشركة في أنشطة وخدمات فنية يحتاجها سوق الاتصالات.
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الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، والأحمر شمالية غربية.
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طلب إحاطة بشأن مخالفات تجار سيارات الحوداث

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون في المزادات الرسمية التي تشرف عليها الدولة، وتكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، لكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليأخذوا السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، موضحا أن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمي، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.
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نائب: وزارة الزراعة لم تصل إلى جميع قرى مصر

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن العديد من المشكلات تواجه الزراعة في الوقت الحالي، على رأسها نقص أعداد المرشدين وضعف الإمكانات المتوافرة، إذ أن وزارة الزراعة لم تتمكن من الوصول إلى جميع قرى مصر، إضافة الى عدم تطبيق منظومة الكارت الذكي، الذي تم إطلاقه لخدمة الفلاح وتيسير حصوله على الأسمدة بشكل أسهل، وكذلك منظومة تطوير الري الحقلي المتبعة منذ عدة سنوات في عدد من محافظات الجمهورية بها بعض الخلل، الذي انعكس أثره على الفلاح نتيجة فرض ضرائب عقارية، جراء تطبيق المنظومة، لكن المزارعين لم يستفيدوا منها شيئا.
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نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
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نائب يطالب بشاشات إلكترونية تحمل بيانات السائق والأجرة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بوجود شاشات إلكترونية تحمل بيانات المركبة والسائق والسرعة والأجرة المستحقة بسيارات الأجرة، قائلا إن النقل البري يعاني من عدة مشكلات منذ سنوات عديدة، وتحديدا سيارات الأجرة وظهور شركات مثل "أوبر وكريم" ودخولها السوق المصرية بقوة، ما أثر بالتأكيد على التاكسي الأبيض واشعل الحرب بينهما، وما يميز الشركات الخاصة توفر قدر كبير من الأمان والخصوصية للمستهلك على عكس التاكسي الأبيض الذي أثير حوله الكثير من الشكوك من حيث وجود تلاعب كبير يتم من جانب بعض السائقين، ودون مراجعة أو محاسبة سيضيع حق المواطن.
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المخاطر الكارثية للبلاستيك في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطة الدولة، في الحد من استخدام البلاستيك في حياتنا، والانتباه إلى المخاطر الكارثية التى يسببها البلاستيك على صحة الإنسان، والحيوان، والحياة البحرية بأكملها، والنظر بعين العقل إلى الخسائر التى تسببها هذه الصناعة وتدميرها للبيئة بكاملها، قبل أن ننظر إلى خسائر المشتغلين في تصنيعه وصناعته، مضيفا أن هناك دراسات علمية دولية أكدت أن الإنسان يتناول 50 ألف قطعة بلاستيكية صغيرة سنويا خلال وجبات الطعام.
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