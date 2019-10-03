نائب يطالب بتطبيق تجربة كولومبيا في التسويق للفلاحين

تحرير:أحمد جاد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

الزراعة في مصر - صورة أرشيفية

قال خالد مشهور نائب منيا القمح، في بيان له، اليوم الخميس، إن قطاع الفلاحين من أهم القطاعات المنتجة التي تعاني ظلما في مصر، ومع ذلك يتحملون ويصمدون من أجل مساندة الدولة، لكن لا يجب إغفال حقوقهم والضغط عليهم أكثر من اللازم، إذ أن مشكلة الفلاحين مع الوسطاء تتمثل في أنهم يشترون محاصيلهم مقابل جزء بسيط من سعر السوق، مضيفا أن هناك مشكلات كثيرة يعاني منها الفلاح أبرزها غياب نظام تسويق مناسب للمنتجات الزراعية وترك السوق لهوى التجار والوسطاء الذين يظلمون الفلاح مرة ويظلمون المستهلك مرة، وبالتالي فالمواطن يذهب ضحية لغياب التسويق الجيد.

وأوضح مشهور، أن الفلاحين مضطرون للبيع بالسعر الذى يفرضه الوسيط، أو ترك المحصول ليتعفن في الأرض، وبالتالي نحن أمام معادلة مختلة، الفلاحون يبيعون بأسعار متدنية، والمستهلكون يشترون بأسعار مضاعفة، وملايين الأطنان من الخضار والفاكهة تضيع وتتحلل بلا عائد بينما تمثل ثروة.وأشار إلى أن الحل في تقليل عدد الحلقات

وأوضح مشهور، أن الفلاحين مضطرون للبيع بالسعر الذى يفرضه الوسيط، أو ترك المحصول ليتعفن في الأرض، وبالتالي نحن أمام معادلة مختلة، الفلاحون يبيعون بأسعار متدنية، والمستهلكون يشترون بأسعار مضاعفة، وملايين الأطنان من الخضار والفاكهة تضيع وتتحلل بلا عائد بينما تمثل ثروة.



وأشار إلى أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطة لتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان إنتاجه وسعره حتى وصوله للمستهلك، مؤكدا أن الاستفادة من التجربة الكولومبية في هذا الشأن سيكون لها أبلغ الأثر على الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.



وأوضح أن التجربة تعتمد على منصة تسويقية على شبكة الإنترنت تتيح للمزارعين الكولومبيين تقديم منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، ما يتيح لهم التفاوض، ليس فقط على السعر ولكن أيضا على طرق الدفع والتسليم، ما يحقق العدالة اللازمة للفلاح وللمستهلك.



