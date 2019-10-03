طلب إحاطة بشأن مخالفات تجار سيارات الحوداث

تحرير:أحمد جاد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

سيارة - صورة أرشيفية

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون في المزادات الرسمية التي تشرف عليها الدولة، وتكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، لكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليأخذوا السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، موضحا أن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمي، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.

وتقدم زين الدين، اليوم الخميس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول وجود مخالفات ترتكب على يد بعض تجار سوق سيارات الحوداث، موضحا أن 90% من هذه السيارات غير مطابقة للمواصفات وتعتبر خطرا يسير على الأرض.وأضاف أن الإقبال على التعامل مع مثل هذا النوع من السيارات كبير، خاصة مع ارتفاع