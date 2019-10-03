الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، والأحمر شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 23 34شبين الكوم 23 34طنطا 22 33دمنهور 20 32الإسكندرية 20 32بلطيم 19 32مطروح 21 31السلوم 20 32سيوة 21 35بورسعيد 24 29دمياط 23 29الزقازيق 21 34الإسماعيلية 20 34السويس 21 34العريش 19 30رفح 19 30رأس سدر 22 35 نخل 12 33 نويبع 21 33 طابا 22 31 كاترين