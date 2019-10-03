القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، عن توفير 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص للشباب المصري ذكورا وإناثا، ومنهم ذوو احتياجات خاصة، من خلال النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، لمختلف المؤهلات، وذلك بعدد من المحافظات اعتبارا من أول أكتوبر الجاري. وذكر الوزير محمد سعفان، أن الوزارة تحرص من خلال الإدارة المختصة على عرض كافة الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص بصفة دورية؛ حتى يتسنى للشباب الاطلاع على ما يناسبهم ودخول سوق العمل.

وأكد سعفان، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"؛ لخفض نسب البطالة والنهوض بالاقتصاد القومي، قائلا إن الوظائف المعلنة هذا الشهر تشمل: مدير تسويق، أخصائي تسويق، أفراد أمن، عمال نظافة، فني إنتاج، سائقين، مندوبي مبيعات، عمال بوفيه، مشرفي أمن، فني ومشرف تبريد وتكييف، كاشير،