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القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، عن توفير 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص للشباب المصري ذكورا وإناثا، ومنهم ذوو احتياجات خاصة، من خلال النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، لمختلف المؤهلات، وذلك بعدد من المحافظات اعتبارا من أول أكتوبر الجاري. وذكر الوزير محمد سعفان، أن الوزارة تحرص من خلال الإدارة المختصة على عرض كافة الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص بصفة دورية؛ حتى يتسنى للشباب الاطلاع على ما يناسبهم ودخول سوق العمل.
وأكد سعفان، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"؛ لخفض نسب البطالة والنهوض بالاقتصاد القومي، قائلا إن الوظائف المعلنة هذا الشهر تشمل: مدير تسويق، أخصائي تسويق، أفراد أمن، عمال نظافة، فني إنتاج، سائقين، مندوبي مبيعات، عمال بوفيه، مشرفي أمن، فني ومشرف تبريد وتكييف، كاشير،
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مصطفى-مدبولى

مدبولي: الاقتصاد أبدى صلابة في ظل التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري أبدي صلابة في خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية، التي تواجه كافة الاقتصاديات العالمية، والتي شجعت واعطت ثقة للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في المرحلة المقبلة في مصر، موضحا الحرص علي تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي والتشرف بوجوده في مصر من الدول الشقيقة، خاصة أن مصر بها مجالات كثيرة ونسب النمو الاقتصادي تعد من الأعلى على مستوى العالم إضافة لعائدات الاستثمار الأعلى على مستوى العالم.
سلاح - تسلح - أسلحة (2)

معرض أثري للأسلحة المصرية بمناسبة نصر 6 أكتوبر

انطلقت فعاليات المعرض الأثري المؤقت (خلي السلاح صاحي) في سراي الإقامة بمتحف قصر محمد علي في المنيل، اليوم الخميس، والذي يضم 20 قطعة أثرية تضم الأسلحة المصرية على مر العصور، احتفالا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة. وقال مدير عام المتحف الأثري ولاء بدوي، في تصريح له، اليوم الخميس: "إن المتحف يضم مجموعة متميزة من الأسلحة الهجومية مثل (السيوف، الخناجر العربية والعثمانية، البلطة)، التي آلت إلى الأمير محمد علي سواء بالشراء أو الإهداء ويرجع تاريخها للقرن الـ18، ويسلط المعرض الضوء على 18 قطعة سلاح منها وبدلتين عسكريتين.
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (4)

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهولـ ثم قام وضع إكليلا آخر على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة، وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
توقيع بروتوكول التعاون

الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية العلوم الإدارية

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أمس، داخل مقر الأكاديمية الوطنية؛ وذلك لحرص كلتا الأكاديميتين على بناء قادة المستقبل وتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل المحلية والدولية، والإسهام في إكسابهم المهارات والخبرات العملية.
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نفجير في العراق

مقتل شخص وإصابة 200 آخرين خلال تظاهرات بالعراق

أصدرت خلية الإعلام الحكومي العراقية، بيانًا بشأن تظاهرات اليوم في بغداد والمحافظات، حيث أعلنت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الأمنية خلال التظاهرات. وأوضحت الخلية في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بغداد وعددًا من المحافظات شهدت انطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، أن يوم الأحد المقبل، السادس من أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، مشيرا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر. وكلف «سعفان»، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.
لقاء -وزيرة -الاستثمار-سحر-نصر-والتعاون-الدولي -مع 25 شركة-يابانية شركات-يابانية (1)

«البنك الأوروبي»: استثماراتنا بمصر وصلت 8.7 مليار يورو

أكد داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن استثمارات بمصر وصلت إلى 8.7 مليار يورو في أكثر من 95 مشروعًا بمختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يعمل البنك على زيادة استثماراته فيه بجانب البنية الأساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تراجع مسار الديون يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مسار الديون يتراجع، لافتا إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90,2% يونيو الماضي، كما أن العجز الكلى يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا فى الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى. وأضاف معيط أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية.
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