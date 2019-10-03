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بعد فشل الدبلوماسية| هل تدخل أمريكا في حرب ضد إيران؟

مع عودة روحاني إلى طهران في نهاية الأسبوع، وضع ترامب حدا للتكهنات بأنه كان يفكر في تقديم تنازلات لطهران، وهو ما تقول حكومة روحاني إنه ضروري لإجراء الحوار
تحرير:أحمد سليمان ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
ترامب وروحاني
ترامب وروحاني
أدت الجهود الفاشلة لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تشديد الجانبين مواقفهما ودفعت الدبلوماسيين للتحذير من تزايد عدم الثقة وخطر التصعيد، وحاول كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والياباني شينزو آبي، سد الفجوة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني حسن روحاني بالاجتماع مع الطرفين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. في أعقاب ذلك شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق بشأن كيفية تطور الأزمة التي سعوا إلى حلها منذ فترة طويلة.
حيث أشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أن إيران واصلت تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة قوية، وقد تسعى قريبًا لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جانبها عززت الولايات المتحدة قواتها بشكل محدود، وكذلك دفاعات السعودية والإمارات في الشرق الأوسط، مع تحذير المسؤولين من
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ترامب

استقيل يا «وضيع».. ترامب يهاجم رئيس مخابرات النواب الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الاستقالة من منصبه، وواصفه بـ"الوضيع"، وأضاف أنه يجب البحث في أمر شيف فيما يتعلق بـ"الخيانة"، وذلك خلال لقائه مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، ووصف ترامب، شيف -الذي أبلغ عن مكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب في شهر يوليو الماضي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وأثار المخاوف بشأنها- بـ"غير الأمين"، مؤكدًا "أنه يتعين حماية هوية الشخص المبلغ، فقط في حال كان الأمر قانونيًا"، كما أعرب ترامب عن إصراره على أن تلك المكالمة الهاتفية كانت "مثالية"،بحسب سي إن إن.
بيرني ساندرز

نقل أقوى المنافسين المحتملين لترامب في انتخابات الرئاسة للمستشفى

نُقل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020، بيرني ساندرز إلى أحد مستشفيات مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكيةـ وذلك إثر تعرضه لمشاكل صحية عبارة عن آلام في الصدر، وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل لها، أن ساندرز 78 عاما، تعرض أمس أثناء فعاليات إحدى حملاته الانتخابية لآلام بالصدر وانسداد في أحد الشرايين.
مايك-بومبيو

بومبيو: إيران ترعى الإرهاب بالمنطقة ويجب مواجهتها

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن إيران دولة راعية للإرهاب في المنطقة، مشددا على أنه يجب مواجهة الخطر الإيراني. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن إيران تعمد إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وتابع: "نعمل على أن يكون لدينا تحالف مستمر مع إيطاليا وتعاون في منطقة البحر المتوسط، والعمل ضد الهجمات والعنف الإيراني". وأضاف: "تطرقنا خلال مباحثاتنا إلى مسألة سوء الإدارة في فنزويلا، والحظر ضد روسيا"، لافتا إلى أن هناك مخاوف تتعلق بالاستثمارات والتجارة في ظل الظروف الراهنة.
ترامب (1)

عزل ترامب.. هل يتخلى الجمهوريون عن رئيسهم؟

في الوقت الذي يتجه فيه مجلس النواب الأمريكي إلى طريق يضمن فعليا إدانة الرئيس دونالد ترامب، يرى الجميع أنه من المستبعد تماما أن يقرر مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إقالة ترامب من منصبه، فالاحتمال القوي هو أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب، وعلى أرض الواقع يوجد حاليا 53 جمهوريا في المجلس و47 ديمقراطيا واثنان مستقلان دائمًا يدعمون وجهة نظر الديمقراطيين. ومن أجل إقالة ترامب من منصبه، يجب أن يصوت 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى صوت كل سيناتور ديمقراطي، بالإضافة إلى أصوات 20 آخرين من الجمهوريين.
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الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (4)

في رسالة للسعودية.. روحاني: إيران جارتكم وليست أمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن منطقة الخليج على "حافة الانهيار"، وأن خطأ واحدا يمكن أن يشعل حريقا كبيرا، مشددا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن طهران "لن تتسامح مع التدخل الأجنبي الاستفزازي بحجة حماية أمن الخليج"، ووجه روحاني، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، التي تشهد علاقات بلاده معها توترا كبيرا في الفترة الأخيرة، إذ قال: "أقول للسعودية إن إيران هي جارتكم، وليست الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن أمن الخليج لن يستتب إلا بخروج القوات الأمريكية منها.
روحانى

روحاني: إذا أرادت أمريكا اتفاقا نوويا جديدا عليها أن تدفع أكثر

اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده، لفتح الطريق أمام المفاوضات والحوار، مؤكدا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأمريكية، مشددا على أن "ردنا على المحادثات هو لا.. وشعبنا لن يتفاوض أبدا مع من يريد دفع إيران إلى الاستسلام لسلاح الفقر والعقوبات"، مستكملا: "إذا أردت الولايات المتحدة إبرام اتفاق نووي آخر، عليها أن تدفع أكثر"،
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تحمل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن بلاده تحمل مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية لإيران، مشيرًا إلى أن بلاده قد تنضم إلى جهود عسكرية بقيادة أمريكية، وستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك. وقال جونسون في تصريحات صحفية: "نعتقد أنه من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا. سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
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