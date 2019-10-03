تعرف على ترتيب «كباتن» المنتخب بعد استبعاد صلاح

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

المنتخب الوطني

كشفت مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم عن ترتيب كباتن منتخب مصر، قبل معسكر أكتوبر الجاري، والذي يتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، وعلمت «التحرير» أن ترتيب كباتن المنتخب جاء كالتالي: (أحمد فتحي - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد حجازي - عمر جابر - أحمد الشناوي)، كما علمت «التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، كان يرغب في منح الشارة إلى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلا أن وجود اتجاه قوي لاستبعاده بسبب الإجهاد حال دون ذلك.

وكان حسام البدري قال في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح يعاني من بعض الإجهاد بسبب ضغط المباريات؛ ولذلك لن يوجد في التوقف المقبل أمام بتسوانا، لكن بداية من تصفيات أمم إفريقيا سيوجد معنا. تحدثت إلى صلاح خلال اليومين الماضيين، وكذلك أحمد حجازي، وجرى تواصل مع محمد النني من خلال الرسائل النصية». وتواصل

وكان حسام البدري قال في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح يعاني من بعض الإجهاد بسبب ضغط المباريات؛ ولذلك لن يوجد في التوقف المقبل أمام بتسوانا، لكن بداية من تصفيات أمم إفريقيا سيوجد معنا. تحدثت إلى صلاح خلال اليومين الماضيين، وكذلك أحمد حجازي، وجرى تواصل مع محمد النني من خلال الرسائل النصية».



وتواصل حسام البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب، مع اللاعب الدولى محمد صلاح، للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التى يعانى منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه، وأيضا الاطلاع على برنامجه التدريبى، لمراعاة برنامجه العلاجى، لا سيما أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أى مضاعفات مستقبلا قد تؤثر فى حالته الفنية.

