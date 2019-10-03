مأساة طفلة خنقها شقيقها بملاءة سرير في الجيزة

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

جثة

48 ساعة فقط مرت على فاجعة استيقظ عليها أهالي محافظة الجيزة على أثر تداول خبر مقتل ربة منزل وذبح ابنتها وإلقاء طفلها من أعلى سطح العقار سكنها بقرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، والتي عُرفت إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس" حتى استيقظ قاطنو المحافظة ذاتها على جريمة قتل أكثر قسوة وقعت أحداثها داخل شقة سكنية بشارع المحطة القريب من ميدان الجيزة، صباح اليوم الخميس، عندما عُثر على جثة طفلة مشنوقة، وكشفت التحريات الأولية عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة مقتولة بدائرة قسم شرطة الجيزة. انتقلت قوة مكبرة بقيادة مأمور القسم وبمشاركة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، وكشفت المعاينة المبدئية عن أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر