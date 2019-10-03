جريمة

مأساة طفلة خنقها شقيقها بملاءة سرير في الجيزة

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
جثة
جثة
48 ساعة فقط مرت على فاجعة استيقظ عليها أهالي محافظة الجيزة على أثر تداول خبر مقتل ربة منزل وذبح ابنتها وإلقاء طفلها من أعلى سطح العقار سكنها بقرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، والتي عُرفت إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس" حتى استيقظ قاطنو المحافظة ذاتها على جريمة قتل أكثر قسوة وقعت أحداثها داخل شقة سكنية بشارع المحطة القريب من ميدان الجيزة، صباح اليوم الخميس، عندما عُثر على جثة طفلة مشنوقة، وكشفت التحريات الأولية عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة مقتولة بدائرة قسم شرطة الجيزة. انتقلت قوة مكبرة بقيادة مأمور القسم وبمشاركة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، وكشفت المعاينة المبدئية عن أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر
اقرأ المزيد
الرقابة الإدارية (1)

الرقابة الإدارية تضبط مسؤولين في الدولة بتهمة الرشوة

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسؤولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلو صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن، وجاءت أبرز جهود الهيئة بضبط 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسؤولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهما على النيابات المختلفة، فضلا عن مواجهة انحراف 80 موظفا عاما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية: أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إن تحقيق أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وحماية الشعب المصري ومقدراته أمانة ومسؤولية لن نتخلى عنها، وإن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على أداء واجبهم؛ ليظلوا عند حد الثقة بهم وولاءً للواجب والوطن ودعمًا لمقومات الاستقرار، وذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع مساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات في الوزارة، حيث تواصل مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر (فيديو كونفرانس)؛ لمتابعة تنفيذ إستراتيجية العمل الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.
محور-26-يوليو

غلق محور 26 يوليو جزئيا لصيانة الفواصل العرضية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق محافظة الجيزة عن غلق مطلع محور 26 يوليو القادم من شارع السودان ومنزل المحور المتجه لشارع السودان بشكل جزئي لإصلاح الفاوصل العرضية فى إطار تنفيذ أعمال صيانة وإزالة المعوقات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة، وذلك وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك بدءاً من الساعة 12صباح غد الجمعة وحتى الخامسة صباح الأحد المقبل، وكذا الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 11 أكتوبر وحتى الخامسة صباح الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.
قوات-الشرطة (3)

جمعت 43 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الاستثمار العقاري بالنزهة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري بالنزهة، وتقدم نحو 12 شخصا ببلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 15 قضية تبديد وشيكات، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة

ضحية شاذ.. المشهد الأخير في حياة «مجذوب الواحات»

لم يكد يغادر "سيد" جدران الزنزانة عقب انتهاء فترة سجنه على خلفية اتهامه في قضية "شذوذ جنسي" حتى عاد سريعا مرة أخرى إلى خلف القضبان، لكنه تلك المرة متهم في قضية قتل، إذ عمد "سيد"، البالغ من العمر 29 عاما، إلى ممارسة الشذوذ مع "مجذوب" خمسيني أتعبه مرض السكري وضيق الحال على حد سواء، فاستدرجه إلى منطقة مهجورة بعيدا عن النطاق السكاني لمركز الواحات البحرية الواقع شمال محافظة الجيزة، لكن الأخير قاومه دفاعا عن شرفه، وانتهى الأمر بوقوع جريمة قتل مؤسفة في الصحراء الشاسعة.
حبس-متهمه

النيابة تستعجل التحريات في واقعة «راعي الغنم والطفل»

استكملت نيابة مركز الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة إقدام راعي أغنام على تعذيب طفل وقتله، وإلقاء جثته أمام أحد المستشفيات، بمنطقة أبو النمرس، واستعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا خاطبت مصلحة الطب الشرعي لورود تقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه، فيما ذكر المتهم خلال التحقيقات الأولية أنه لم يقصد قتل الطفل، لكنه فارق الحياة حينما كان يؤدبه فقط، في سبيل إبلاغه بمكان اختفاء الأغنام المتغيبة عن القطيع.
سيولة-مرورية -

سيولة بمحاور القاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري، والحرص على التواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية، كما انتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]